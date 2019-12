Köln -

Maria Sief ald lang vorbei, sujar ihr Himmelfahrt litt Monde hinger uns. Wat wor dat wedder en Hetz' em Sommer! Mer kunnt' woche-, wat sagen ich - monatelang nur et allernüdigste dun und moot av middachs platt wie en Flunder em Schatte leje.

De soor Jurke sin enjelaht. Zick däm ränt et wie e Bies un et es fresch jewoode des naaks. De letzte Pattevüjel passere decke Wolketön un klein i-Dötzche rangscheere em Finstere met vill ze jroße Ranze de Stroß eraff zur Schull.

Wer et bei de Staumeldungen vum WDR des morjens immer noh nit jeraff' hätt', däm sei e Schopping-Türche beim Discounter an et Hätz jelaht: Dä Summer es alt lang erüm!

Hä es sujet vun erüm, dat se em Laade wedder in allerehschter Reih' leeje: Schokolade-Weihnachtsmänner, Marzipan-Äädäppelcher, Printe und Pefferkooche, Spikelatius un Jlöhwing!

Bei uns en Kölle kütt jedes Johr noh August direktemang Dezember, met enem koote Intermezzo vum Elften em Eleften, dä doort bei uns drei Daach. Minimum. För manche drei Woche. Op die Tour spare mer uns dä janze verrähnte jraue November, dä bruch jo kei Minsch. Jenau wie dä Ahle-Wiever-Summer met singe fette Sommerspenne. Dat es esu üvverflüssig wie ming Oma ihr Kropp. Fott domit!

Mer jonn ohne Ömwäch vun dr Summerpaus' en de Winterrauh. Mer han vür Woche damit anjefange, de Kreßdaachsilluminierung am Nümaat opzehänge. All die klitzekleine Stäänche – dat jeiht nit esu flöck. Un jitz maache mer uns janz akkurat parat för uns Winterrauh: Wärm enmuckele, janz hösch bewäje, immer jet ze müffele han und en jeistich Jesöffs parat.

Et weed allerhühste Zick. Dann denk draan: Wä jetz keine Kressdachsplätzcher enholle jeiht, för sich uszestaffeere, dä kritt dis Johr keine mieh. Winter is coming, wie man hückzedags säht....un de letze bieße de Hüngk.

