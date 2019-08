Köln -

All sprechen se vum Aatestirve, dobei künne och hückzodach noch neu Aate entstehe. Un die Population vun einer Spezies es em Momang esu am explodeere, dojäje vermehre sich die dreckelijje Borkenkäfer en enem Tempo wie die katholische Kirch sich bewäch beim Zölibat. Die neue Aat heisch E-Scootist, koht: E-S.



Hä es hüchs anpassungsfähig un mer treffe in üvverall an: Op däm Trottoir, op däm Radwäch, op der Fahrbahn, en der Foßjängerzon, em Park, sujar op Melote woodten se ald jesinn. Fählt nor noch, dat mer dämnöchs bei ener Beerdijung all janz höösch op dä Dingere hinger der Kess herrolle. Mer selvs weed jo op singem letzte Wäch ald zick langem elektrisch jefahre.

Och hät uns neue Verteidijungsministerin AKK jo als ehtzte Moßnohm zor Verbesserung vun der Mobilität en der Bundeswehr tirektemang E-Scooter enjeföhrt. Nor sin zwei ald eneinander jekraach un dä Drette es en der Inspektion.



Wörterbuch Aatestirve: Artensterben Luuter: Lauter Aat: Art Trottoir: Gehweg Schinne: Schiene Hipp: Ziege, Geiß Dress: Mess Melkemmer: Melkeimer Rollbredder: Skateboards AKK: Annegret Kramp-Karrenbauer

Ene Scooter es jo eijentlich ene Roller, ävver Scooter hüürt sich vill cooler an un es dozo och noch hipp, ovschüns hä met ener Hipp iher winnich zo dun hät.



Ävver woför steiht eijentlich dat „E“? För Elejanz? Sicher nit: Dä E-S steiht op dä Dingere nömlich mieschdendeils wie en Jeiß em Melkemmer. Also doch mih Hipp als hipp. För Entsorjung? Mänch eine E-S schmieß singe Ungersatz noh Jebruch jähn en der Rhing oder en de Bösch.



För Engömschlunge? Off ston zwei E-S op einem Roller. Die nennt mer dann Dubbelt Rollende E-Scootisten oder avjeköözt DRESS. Dat dat Dress es, merk mer, wann ene DRESS einem ens hingen en de Hacke jerollt es. Vielleich bedügg et ävver och: Einfach Esu Eröm: Weil die Lück met dä Roller üvverall einfach esu eröm fahre.



Dann sollten se ävver all jleichberechtig üvverall einfach esu eröm jöcke: E-Rollatore, E-Dreirädcher, E-Rollbreddere, E-Inliner, E-Bikes.... Un wann se dann all krüzz un quer am durcheinander am fahre sin, dann baue mer uns Seilbahn vun Rudekirche bes noh Nehl, looren uns dat janze jecke Spill vun bovven an un denken bei uns: „Eijentlich möhten se jo Ü-Scooter heische. Ü wie Üvverflüssig.“