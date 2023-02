Blaulicht an einem Polizeiwagen (Symbolbild)

Köln – Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagabend in Köln sechs parkende Autos beschädigt. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, erfuhren die Beamten um 19.54 Uhr von dem Unfall am Zollstockgürtel. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Warum der Fahrer mit seinem Vierzigtonner in die parkenden Autos gefahren ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Fahrer gab jedoch an, dass er einem Hund ausgewichen ist, so der Sprecher der Kölner Polizei. Die Polizei ermittelt weiter.

Für die Aufnahme des Unfalls und die Beseitigung der Schäden war die Straße gesperrt. Die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge sind laut Polizei informiert und können den Schaden reklamieren. (mab)