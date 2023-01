Köln – Der Köln Marathon 2022 ist zurück! Das größte Lauf-Event der Stadt ist nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder am sprichwörtlichen Start. Los geht es für die rund 25.000 Läuferinnen und Läufer am 2. Oktober wie immer auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz. Ziel bleibt der Dom. Das Kölner Wahrzeichen erreichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 42 Kilometern über die Hohe Straße, an deren Seiten tausende Zuschauer den Schlussspurt anfeuern werden.

Für alle, denen die volle Distanz zu viel ist, ist auch die Teilnahme an einer Staffel möglich (aufgeteilt in 12, 11.5, 6 und 12.7 km). Alternativ können sich die Läuferinnen und Läufer für den Halbmarathon anmelden, der anderthalb Stunden vorher startet.

Wann ist der Köln Marathon 2022?

Der Köln Marathon 2022 findet am 2. Oktober 2022 statt.

Alle Startzeiten im Überblick

-> Marathon: Start um 10 Uhr

-> Halbmarathon: Start um 8:30 Uhr

-> Staffelmarathon: Start um 10 Uhr

Köln Marathon 2022: Welche Wettbewerbe gibt es?



Der Marathon steht seit dem ersten Kölnmarathon 1997 im Zentrum des fünfgrößten Marathon Deutschlands. Hierbei gehen die Sportler in der Mammutdistanz von 42 km an den Start. Das Teilnehmerfeld für den Lauf ist auf 14.999 Läuferinnen und Läufer limitiert. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Der Halbmarathon bietet Läuferinnen und Läufern eine 21,1-km lange Strecke. Es dürfen 17.000 Laufwillige an den Start gehen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Beim Staffelmarathon wird in 4er-Teams gelaufen. Die Gesamtstrecke von 42 km wird dabei in rund 10 Kilometer-Abschnitte (12 – 11,5 – 6 – 12,7) aufgeteilt. Zum Staffelmarathon sind maximal 1000 Staffeln zugelassen. Das Mindestalter der Sportler ist 14 Jahre.

6 Schülerinnen und Schüler bilden beim Schulmarathon eine Staffel, die die Distanzen 5 km, 7 km, 11,5 km, 6 km, 8 km und 4,7 km laufen. Zum Start antreten dürfen Staffeln aller Schulformen ab Klasse 5 von weiterführenden Schulen.

Nach der Corona-Zwangspause 2019 soll der Köln-Marathon in diesem Jahr wieder über die Bühne gehen. Copyright: Max Grönert

Köln Marathon Strecke: Wo geht es lang?

Der Marathon führt durch die Stadtbezirke Köln-Innenstadt, Köln-Rodenkirchen, Köln-Lindenthal, Köln-Ehrenfeld und Köln-Nippes. Hier müssen die Kölner mit Straßensperrungen rechnen. Der Veranstalter rechnet mit Sperrungen am Sonntag von 6 Uhr morgens bis ca. 18 Uhr. Letztlich sind diese aber vom tatsächlichen Renngeschehen abhängig. Die Freigaben der Straßen erteilt die Polizei.

Download Köln Marathon Strecke

Verkehr: Alle Rheinbrücken mit Ausnahme der Deutzer Brücke sind frei. Der Gürtel und die Nord-Süd-Fahrt sind ebenfalls offen. Das gilt auch für die Verbindung auf der Inneren Kanalstraße zwischen der Zoobrücke und dem Anschluss zur A 57 an der Herkulesstraße.

Köln Marathon Essen und Trinken: Welche Verpflegungsstellen wird es geben?



Insgesamt haben die Veranstalter 10 Verpflegungsstellen eingerichtet, die in Abschnitten von 4 km die Läuferinnen und Läufer unter anderem mit Wasser, Coca-Cola und Red-Bull-Schorle versorgen. Daneben werden Bananen und DextroEnergy für die Extra Portion Power sorgen.



Marathon Köln: Was bedeutet die blaue Linie quer durch Köln?



Die Läuferinnen und Läufer sollten die blaue Linien, die auf die Straße gemalt sind, beachten. Die Linien sind rund acht Zentimeter breit und gestrichelt und ziehen sich analog zur Marathonstrecke quer durch Köln. Sie soll den Starterinnen und Starten als Orientierungshilfe dienen und „unnötige Meter“ während des kräftezehrenden Marathons vermeiden. Sie ist laut dem Veranstalter wasserlöslich und umweltfreundlich. Sie soll nach wenigen Tagen von allein verschwinden.

Köln Marathon: Welche KVB-Störungen gibt es?

Über weite Abschnitte des Tages kommt es aufgrund des Köln Marathons auf einigen KVB-Linien zu Umleitungen oder Trennungen. Davon sind insbesondere die S-Bahnlinien 1, 7, 9, 16 und 17 sowie die Buslinien 106, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 146, 147 und 150 betroffen. Der Stadtbahnbetrieb verläuft, abweichend vom Wochentag, zwischen ca. 8 Uhr und ca. 20 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Der Busbetrieb wird ganztägig nach Sonntagsfahrplan durchgeführt.

Die KVB hat eine detaillierte PDF herausgeben, die alle Informationen zu Störungen und Ausfällen beinhaltet.

Weitere KVB-Informationen zum Köln Marathon.

KStA-Tipp: Die Starterinnen und Starter des Köln Marathons können ihr Teilnehmerticket als Kombiticket im erweiterten VRS-Netz nutzen. Es ist für die Hinfahrt ab vier Stunden vor Start des Marathons und für die Rückfahrt bis zum Betriebsschluss in der Nacht um 3.00 Uhr gültig.

Köln Marathon 2022: Wo findet die After Run Party statt?

Die After-Run-Party findet im im Reissdorf auf dem Neumarkt statt. Mit dem Bon an der Startnummer können sich die Läuferinnen und Läufer ein gratis Reissdorf Kölsch abholen. Für das leibliche Wohl ist von 8:00 bis 18:00 Uhr gesorgt. Keine Lust auf Party? Weitere Kölsch-Kneipen können Sie unserer Liste 10 Kölsch-Kneipen, die Sie gesehen haben sollten entnehmen. Oder Sie besuchen unsere Zwölf Kölner Traditionsgaststätten, die einen Besuch wert sind.

Die KStA-Köln-Marathon-Playlist auf Spotify

Zum Einstimmen gibt es auch ein Video des kompletten Marathons 2019 auf YouTube.

Köln Marathon 2022: Wichtigste Infos im Überblick

Köln Marathon: 21,1 km oder 42,2 km (allein oder als Vierer-Staffel)

Termin: Sonntag, 2. Oktober 2022

Aufstellung: Opladener Straße am Ottoplatz/Bahnhof Deutz. Achtung: Die Aufstellung erfolgt in einzelnen Blöcken, die im Abstand von ca. vier Minuten nacheinander starten.

Startzeiten: Halbmarathon 8.30 Uhr – Marathon 10 Uhr – Staffelmarathon 10 Uhr

Startgelder: Die Startgelder reichen von 80 bis 100 Euro, je nach Startplatz.

Weitere Infos und Anmeldung:

ww.koeln-marathon.de

Dieser Text wird laufend aktualisiert.