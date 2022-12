Am späten Samstagabend (11. April) sind an der Keupstraße Elektroroller in Brand geraten.

Köln-Mülheim – Am Samstagabend gegen 22 Uhr sind im Stadtteil Mülheim in einem Hof an der Keupstraße mehrere Elektroroller in Brand gegangen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen der Kölner Polizei ein technischer Defekt, der beim Ladevorgang eine Entzündung verursacht hat.

Drei Personen leicht verletzt

Durch die brennenden Elektroroller schlug der Rauch auch gegen ein dort stehendes Haus. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle. „Es gibt keinen Gebäudeschaden“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Ostersonntag.

Zwei Frauen (41 und 83 Jahre alt) und ein Mann (55) wurden bei dem Brand leicht verletzt, eine Person erlitt einen Schock, die zwei anderen eine leichte Rauchvergiftung.