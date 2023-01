Köln – Nach einem Brand in der Kölner Asylunterkunft hat die Polizei einen 24 Jahre alten Bewohner festgenommen. Der gebürtige Iraker habe bei seiner Vernehmung gestanden, am frühen Dienstagabend die Möbel in seinem Zimmer in der fünften Etage in Brand gesteckt zu haben, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter der Security hatte den Brand in der achtgeschossigen Einrichtung auf der Ostmerheimer Straße in Merheim entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.



Der 24-Jährige war nach der Tat aus dem Haus geflüchtet, am Mittwoch aber vor der Einrichtung festgenommen worden. Das Sicherheitspersonal hatte der Polizei den Hinweis gegeben. Die Polizei ermittelt nun, auch hinsichtlich des Tatmotivs. (hol)