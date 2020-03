Köln soll handlungsfähig bleiben: Stadtkämmerin verhängt wegen Krise Haushaltssperre

Köln -

Stadtkämmerin Dörte Diemert hat im Zusammenhang mit der Corona-Krise eine Haushaltssperre verhängt. Die Stadtverwaltung darf bis auf weiteres nur noch dann Geld ausgeben, wenn sie rechtlich dazu verpflichtet ist – zum Beispiel zu Ausgaben für Sozialleistungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

Ebenso muss die Stadt alle laufenden Verträge mit Unternehmen oder kulturellen Einrichtungen erfüllen. Pflichtzahlungen müssten auf das Mindestmaß begrenzt werden, heißt es in einer Anweisung Diemerts an alle Dienststellen. Die Verwaltung dürfe keine neuen Verträge schließen.

„Gravierende Einnahmeeinbrüche“ bei städtischen Unternehmen erwartet

Die starken Einschränkungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens drohten die Stadtkasse erheblich zu belasten. Steuereinnahmen sinken, gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben für kurzfristig benötigte „Finanzmittel zur Krisenbekämpfung“. Zudem erwartet Diemert „gravierende Einnahmeeinbrüche“ bei städtischen Unternehmen wie KVB und Messe und bei Kulturstätten wie der Oper.

„Neben der Finanzierung der Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, die in den Budgets bislang nicht vorgesehen waren, gilt es auch, bestehende Strukturen zu schützen und in der Verwaltung handlungsfähig zu bleiben“, teilt Diemert dem Stadtrat mit.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Jörg Detjen, kritisiert, dass die Finanzchefin die Politiker in der Ratssitzung am Donnerstag nicht informierte; denn die Haushaltssperre war da bereits in Kraft gesetzt. Er halte die Anordnung ohnehin für unangebracht: „Durch die Corona-Krise sind Kölner Unternehmen soziale und kulturelle Einrichtungen und Sportvereine massiv gefährdet. Wenn jetzt auch noch Aufträge, Nachfrage und Förderungen durch die Stadt ausfallen, kann dies für manche das Ende ihrer Existenz bedeuten.“