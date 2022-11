Streik am 28. April in Köln

Köln – Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu ganztägigen Warnstreiks in den städtischen Kindertagesstätten aufgerufen. Wie viele der 220 Einrichtungen in Köln am Mittwoch aufgrund des streikenden Personals vollständig schließen müssen, ist der Stadt Köln nicht bekannt.



Die Verwaltung hat deswegen die Kita-Leitungen gebeten, die Erziehungsberechtigte der Kinder zu informieren, sollten Einrichtungen komplett oder teilweise geschlossen bleiben. Zudem sollen Eltern bei den jeweiligen Einrichtungen nachfragen, ob eine Betreuung gewährleistet werden kann. (red)