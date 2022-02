Kölner Agneskirche: Rosenmontags-Gottesdienst im Livestream auf ksta.de

Köln -

Es ist schwer, bei einem Gottesdienst von einem „Line-Up” zu sprechen. Aber: Wenn am Rosenmontag, 28. Februar um 11.11 Uhr wieder live und jeck aus der Kölner Agneskirche gebetet und gesungen wird, dann werden große und liebgewonnene Namen der Kölschen Musik-Szene vertreten sein.

Georg Hinz, Gründer der Mitsinginitiative „Loss mer Singe” hat in diesem Jahr nicht nur wieder Stephan Brings und Stefan Knittler, in diesem Jahr verstärkt durch Simon Bay, gewinnen können. In dem Gottesdienst, bei dem Hinz wie im Vorjahr in ein Gespräch mit den Musikern zu ihren Songs kommt, werden auch Kafi Biermann (ehemals Bläck Fööss) und Micki Schläger von den Höhnern singen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger” überträgt den Gottesdienste live auf ksta.de.



Nachdem „Mir klääve am Lääve” als spontaner Gottesdienst zur ausgefallenen Session 2021 einen immens großen Zuspruch im Internet auslöste, hat sich der Initiatorenkreis um Pastoralreferent Peter Otten, Georg Hinz, sowie Gemeindemitglied und Rundfunkbeauftragter Klaus Nelißen zu einer Neuauflage entschieden.

„Wir wissen, dass viele Jecken froh sind, dass im Stadion zumindest eine kleine Form des Rosenmontagszugs stattfinden kann. Aber für die Freundinnen und Freunde der stilleren Töne des Kölner Karnevals haben wir, glaube ich, mit dem Rosenmontagsgottesdienst ein Format geschaffen, das zu Herzen geht: in den freien Fürbitten über SMS, in dem Totengedenken, in den Liedern des Karnevals, die manchmal näher am Himmel dran sind, als man gemeinhin glaubt”, so Peter Otten.



Und weil das Sessionsmotto „Alles hät sing Zick” ist und weil die Initiatoren finden, dass in der katholischen Kirche Zeit ist für Frauen im Altarraum, haben sie Yvonne Willicks als Predigerin gewonnen. Nach der denkwürdigen „Predigt” vom Stunksitzungs-Urgestein Jürgen Becker im Vorjahr tritt nun die karnevalsbegeisterte Moderation (und langjährige Rosenmontagszug-Reporterin des WDR) auf die Kanzel, die zugleich Mitglied ist im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).



In Kölns zweitgrößter Kirche können 300 verkleidete Gläubige dem Gottesdienst live beiwohnen. Und in diesem Jahr ist Mitsingen ausdrücklich erlaubt, wenn auch unter der Maske. Und die Initiatoren werden auch wieder einen Stream im Internet ermöglichen. „Nach über 50.000 Mitfeiernden online war das keine Frage, dass wir das wieder online gehen”, so Peter Otten.



Damit dies möglich ist, gehen die Organisatoren einen ungewöhnlichen Schritt: Sie sammeln Spenden zur Finanzierung des Streaming-Teams rund um die Firma Farhouse Media. Der Medienschaffende Christoph Krachten hat ein Spendentool entwickelt, das hier erstmals in größerem Umfang zum Einsatz kommt: Unter Kategorien wie „Elf-Euro-Elf-Spende“ oder „Allerletzte Müüs-Spende” können Unterstützungsfreudige den Gottesdienst ermöglichen. „Eine völlig neue Form der Finanzierung kirchlicher Events – wir können und wollen nicht länger auf die Finanzen der Kirchenhierarchie angewiesen sein”, so Otten.



Den Gottesdienst überträgt der „Kölner Stadt-Anzeiger” live auf www.ksta.de