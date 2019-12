Köln -

Ganz ehrlich gesagt: Mit handelsüblichen Mitteln sehe ich keine Chance, diesen Verfall aufzuhalten. Sie könnten es natürlich mit Lacken oder anderen Imprägnierstoffen versuchen. Aber eigentlich kann ich Ihnen dazu nicht raten.



„Ich habe seit 40 Jahren in meiner Dielenwand ein Stück vom Kölner Dom eingemauert. Es war damals »domschwarz«. Doch nun lösen sich immer mehr die Jahrhunderte alten Schmutzpartikel. Wenn das so weitergeht, ist mein »kostbares« Domstück bald hellbeige. Können Sie mir einen Rat geben, wie ich diesen Verfall aufhalten kann?“

Sehen Sie es so: Ihr Domstück lebt! Zudem darf ich Ihnen versichern: Mit Ihrer Sorge, der Domstein könnte seinen historischen Rußüberzug verlieren und irgendwann wieder die ursprüngliche Farbe zurückbekommen, dürften Sie ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen. Den allermeisten Menschen, kommt mir vor, wäre nichts lieber als das: der Dom, so schön hell wie vor 140 Jahren.

Kölner Dom war bei der Vollendung fast weiß

Bei der Vollendung 1880 muss die Dom-Fassade tatsächlich fast weiß gewesen sein. Auf frühen Schwarz-Weiß-Fotos aus der Entstehungszeit ist das auch recht gut zu erkennen. Heute vermittelt die 2005 fertiggestellte Verkleidung der „Ziegelplombe“ aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs an der linken Ecke der Fassade einen ganz guten Eindruck des damaligen Zustands.

Nun heizte Ende des 19. Jahrhunderts aber die ganze Stadt mit Kohle. Und auch die Züge, die permanent am Hauptbahnhof ankamen und abfuhren, wurden mit Kohle angetrieben. Der Ruß in der Luft ließ das Gestein des Doms sehr bald dunkeln. Es wird interessant sein zu beobachten, wie lange die Steine um die Ziegelplombe – ohne die Luftverschmutzung von einst – ihren hellen Farbton behalten.

Kölner Dom zu säubern wäre optisch problematisch

In meiner Amtszeit ist mir keine Frage so oft gestellt worden wie diese: „Frau Dombaumeisterin, wollen Sie den Dom denn nicht mal sauber machen?“ Offenbar verbanden die Leute mit einer Frau in diesem Amt die Vorstellung, sie hätte es mehr mit dem Putzen und würde sich am liebsten selber mit Schwamm und Eimer ans Werk machen. Nein, wollte ich nicht!

Leserfrage Haben Sie eine Frage zum Dom? Zuschriften an: Kölner Stadt-Anzeiger, z. Hd. Joachim Frank,

Stichwort: Geheimnis Dom,

Neven DuMont Haus, 50590 Köln. geheimnis-dom@dumont.de

Aber nicht etwa aus Faulheit oder Rollenverweigerung. Sondern erstens aus einer ganz praktischen Erwägung: Um den Dom zu säubern, müsste man ihn komplett einrüsten. Ein solches Mammutunternehmen wäre schlicht unbezahlbar. Zweitens – Sie werden staunen! – wäre ich aus ästhetischen Gründen dagegen: Der Dom mit seiner komplizierten Baugeschichte von mehr als 600 Jahren ist nicht einheitlich aus dem gleichen Stein gebaut. Er besteht vielmehr aus grauem Trachyt vom Drachenfels, aus braunem Schlaitdorfer Sandstein und aus sehr hellem, fast weißem Oberkirchener Sandstein. Dazu kommt noch hellgelber Kalkstein aus Frankreich für eine Reihe von Gewändefiguren.

Würde man den Dom nun säubern, zerfiele er optisch in drei Teile: grau der mittelalterliche Chor, braun das Langhaus und fast weiß die Fassade aus dem 19. Jahrhundert. Hier stächen dann auch noch die Stellen heraus, die nach dem Krieg mit unkaputtbarer dunkelgrauer Basaltlava geflickt wurden. Anders gesagt: Der Schmutz hält das Ganze optisch zusammen.

Außerdem kann man gerade an der Fassade sehen, dass die außenliegenden Teile mehr Dreck abbekommen haben und dadurch dunkler sind als die weiter hinten liegenden Teile. Das hat durchaus eine plastische, modellierende Wirkung.



Alles auf das originale Weiß heruntergeputzt, käme es eher zu einer optischen Verflachung. Und die mit Basaltlava reparierten Stellen würden unangenehm auffallen. Am Königsportal zum Beispiel bekamen teilzerstörte Figuren nach dem Krieg nur neue Köpfe aufgesetzt. Wird dort einmal restauriert, wird sich unweigerlich die Frage stellen: Was tun? Entweder den Kopf hell anstreichen oder die ganze Figur dunkel. Oder ihr gleich einen neuen Kopf aus hellerem Kalkstein verpassen. Sie sehen: Sauberkeit kann auch ein Problem sein.

Manchmal denke ich: Eingebrockt haben uns die ganze Debatte die Franzosen. Die haben irgendwann angefangen, ihre Kathedralen sandzustrahlen. Mit Notre Dame in Paris hat man das zweimal gemacht. Aber von Notre Dame reden wir nach der Brandkatastrophe jetzt mal lieber nicht. Doch auch ganz grundsätzlich sehen Fachleute die Sandstrahlmethode zur optischen Aufhellung historischer Gebäude heute sehr kritisch. Beim Dom ist da niemand jemals auch nur in die Versuchung geraten. Zum Glück, würde ich sagen, ist der Dom dafür einfach – zu groß.

Aufgezeichnet von Joachim Frank