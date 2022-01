Kölner Ernährungsrat: Verein will Label für regionale Produkte entwickeln

Köln -

Es geht um nicht weniger als um eine Ernährungswende. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa würden sich 92 Prozent der Deutschen gerne mit Produkten aus der Region ernähren, 40 Prozent fällt es aber schwer, diese Waren zu erkennen. Kein Wunder, sind doch etwa Obst und Gemüse in Supermärkten oft schlecht gekennzeichnet, sind Siegel nicht eindeutig und Lebensmittel in Kantinen oder Restaurants nicht als regionale Produkte zu identifizieren. Der Ernährungsrat Köln und Umgebung arbeitet derzeit daran, ein entsprechendes Label für die Kölner Region zu entwickeln.

Vorbild könnte das Bergische Land sein. Nach eigener Auskunft bewirtschaften hier 37 Mitglieder 1500 Hektar und stellen je nach Saison bis zu 90 Produkte in zwölf Bereichen her. Die Regionalmarke „Bergisch pur“ bezieht Landwirte als Erzeuger, Metzgereien, Bäckereien, die letzte Feinmühle des Bergischen Landes, die letzte Apfelmosterei der Region und viele mehr ein. Rund 25 Betriebe verkaufen ihre und weitere Produkte direkt ab dem Hof. Für Köln sei aber noch nicht klar, wer ein regionales Label kontrollieren könne. Insbesondere die Prüfung der Nachhaltigkeit sei keine einfache Sache. „Wir wollen nicht, dass das regionale Produkt im Zweifel aus Monokulturen stammt und mit Glyphosat behandelt wurde“, sagt Clara Dorn vom Ernährungsrat.

Plattform für regionale Produkte

Der Ernährungsrat Köln und Umgebung ist ein Verein, der sich aus dem Verein Taste of Heimat gegründet hat. Die Mitglieder aus der Stadtgesellschaft haben sich auf die Fahnen geschrieben, regionale Produzenten von Obst, Gemüse oder Getreide mit Verbrauchern zusammenzubringen. Dazu soll ein Dialog zwischen Erzeugern, Vertrieb, Stadt, Politik und Konsumenten angeschoben werden. Es werde in der Region sehr viel produziert, vieles davon gehe aber auf den Weltmarkt, so Dorn. Die Vorteile regionaler Produkte lägen auf der Hand: So werde mit regionalen Produkten nicht nur das Klima geschont, es würden auch die Bauern aus der Region profizieren, die ihre Waren an Kunden im Rheinland verkaufen könnten. Eine Win-Win-Situaton also.

Zu den wichtigsten Zielen des Ernährungsrats gehört die Umsetzung des Konzepts „Essbare Stadt“. Einfach gesagt sollen Kölner in urbanen Gärten, Kleingärten und auf öffentlichen Plätzen gemeinschaftlich Obst und Gemüse ziehen und ernten. Dazu soll möglichst in jedem Viertel ein Gemeinschaftsgarten entstehen, besonders in solchen, die als sozial benachteiligt gelten. In den vergangenen Monaten sei unter anderem in Weiden ein Garten entstanden, den Jugendliche aus dem Jugendzentrum sowie Senioren gemeinsam bewirtschaften. Weitere Projekte seien etwa an den Ehrenfelder Bahnbögen, in Neubrück und am Sachsenring entstanden.

Kita-Essen aus der Region

Weitere Projekte konkretisieren sich. So soll sich die Anzahl der Schulgärten verdoppeln. „Bis 2030 soll jedes Kind Zugang zu einem Schulgarten erhalten und wenigsten einmal in seiner Schulzeit Gemüse und Obst angebaut haben“, sagt Dorn. Im September wird zudem außerdem ein Modellprojekt in 16 Kindertagesstätten starten. Diese erhalten einen Monat lang Mahlzeiten, die aus regionalen Produkten hergestellt werden. Weiter sollen auch Unternehmen Gärten anlegen und 100 Hektar Selbsterntefläche in Köln sowie mehr Artenreichtum durch Blühstreifen und -wiesen geschaffen werden. Das Projekt „Essbare Stadt“ wird mittlerweile auch vom Stadtrat unterstützt.

Brot aus patentfreiem Saatgut

Ebenfalls im September wird in der Bäckerei Wiens in Nippes ein sogenanntes Open-Source-Brot zu kaufen sein. Dabei handelt es sich um eine Backware, dessen Getreide aus patentfreiem Saatgut erzeugt wurde. Das Thema patentfreies Saatgut hat mittlerweile eine intensive Diskussion entfacht. Denn nach Angaben des Verbands Slow Food handeln nur ein Handvoll global agierender Konzerne mehr als 60 Prozent des kommerziellen Saatgutmarkts mit wenigen patentierten Hochertragssorten. Damit werde die Basis der Ernährung monopolisiert, viele Sorten gerieten so in Vergessenheit. Zudem müssten Bauern wegen des Monopols der Unternehmen Saatgut jährlich vor der Aussaat von den Konzernen für viel Geld kaufen, was insbesondere im globalen Süden die Landwirte vor Probleme stellt.