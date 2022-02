Kölner Fachhändler : Der Eigelstein hat jetzt seinen eigenen Rum

Köln -

Mangabeiras ist ein Nationalpark am Rande der brasilianischen Stadt Belo Horizonte. „Ich war schon zweimal dort. Es ist wunderschön und der Name klingt einfach nach Sonne, Abenteuer, Natur“, sagt Rico Eckert. Und deshalb hat er die erste eigene Abfüllung seines Rum Kontors in der Lübecker Straße am Eigelstein „Mangabeiras“ genannt.