Kölner Hauptbahnhof: Anhänger des 1. FC Köln zünden Pyrotechnik – Polizei rückt an

Köln -

Die Polizei ist am frühen Mittwochabend mit mehreren Einsatzkräften am Kölner Hauptbahnhof angerückt, weil sich dort rund 10 Anhänger des 1. FC Köln versammelt hatten. Wie ein Sprecherin der Bundespolizei am Abend mitteilte, hatten sich die Fußballfans von Köln-Ehrenfeld aus mit einer Bahn zum Hauptbahnhof begeben. Dort wurden sie von der Bundespolizei zum Breslauer Platz geleitet und an die Landespolizei übergeben. Weil einer der Anhänger nach Angaben der Bundespolizei Pyrotechnik gezündet haben soll, wurde er festgenommen.



An dem Einsatz beteiligt waren auch Beamte einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, die zur Aufklärung im Vorfeld des rheinischen Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in der Kölner Innenstadt unterwegs waren.

Das Bundesligaspiel fand am Abend im Borussia-Park als erstes Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte ohne Zuschauer statt. (beq)