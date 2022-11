Schwere Kopfverletzungen Autofahrer erfasst Kölner Radfahrer auf Fußgängerüberweg

Köln – Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen Radfahrer erfasst, als dieser in der Kölner Neustadt-Nord über einen Fußgängerüberweg die Straßenseite wechselte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der 45-jährige Radfahrer bei dem Zusammenstoß schwere Kopf- und Beinverletzungen erlitten.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Kölner gegen 15 Uhr auf der Vogelsanger Straße stadtauswärts. In Höhe des Carola-Williams-Parks nutzte er den Fußgängerüberweg. Auf der Fahrspur in Richtung Innenstadt erfasste ihn der 58 Jahre alte Autofahrer. (hen)