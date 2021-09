Kölner Intitative Rheinflanke : Flankengeber für Jugendliche

Köln -

„Der Zusammenhalt der Gesellschaft schwindet, weil über Jahrzehnte bewährte Klebstoffe ihre Wirkung verlieren“, sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani in dem gerade vorgestellten Buch „Von Hoffnungsträgern und Aufstiegsheldinnen“, das die 15-jährige Erfolgsgeschichte der Kölner Initiative Rheinflanke würdigt, aber auch Ausblicke in die Zukunft wagt. Werte wie „Leistung muss sich lohnen“ oder „Jeder muss die gleichen Chancen haben“, die Aufstiegsversprechen der Gesellschaft, fänden zwar einen breiten Konsens über alle Schichten der Bevölkerung, seien aber de facto unrealistisch. El-Mafaalani: „Die Ungerechtigkeit ist in unserer Gesellschaft angelegt.“ Viele Jugendliche hätten ohne Unterstützung von außen keine Chance, umso wichtiger seien Angebote wir die der Rheinflanke.

Lukas Podolski ist Schirmherr

Deren Grundidee, den Sport als niederschwelligen Zugang zu Jugendlichen zu nutzen, um diese in der Folge beim Weg aus der Schule in den Beruf zu begleiten, funktioniert bis heute. „Nur wer eine Chance hat, kann sie auch verwandeln“, sagt Lukas Podolski, Fußballweltmeister und FC-Idol, der Schirmherr der Rheinflanke ist und dieser in seiner Straßenkicker-Base in Mülheim ein Gastrecht für Schulgruppen an Wochentagen gewährt. Rund 2000 bis 2500 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 22 Jahren betreut man heute Woche für Woche an acht Standorten in NRW, bei einem Flüchtlingsprojekt in Berlin sind es weitere 500.

Rund 100 Mitarbeiter haben die Geschäftsführer Christoph Bex und Sebastian Koerber heute, aus den Sozialarbeitern sind Manager geworden, die Rheinflanke ist ein mittelständischer Betrieb. Der Betreuungsaufwand ist hoch, weil er sehr individuell sein muss. Zeitlich kann das von wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren dauern.

Illustre Schar von Experten

Im ersten Teil des von „Stadt-Anzeiger“-Redakteur Helmut Frangenberg herausgegebenen Buches erzählen Praxisberichte, wie sich die Rheinflanke entwickelt hat, der zweite Teil berichtet vom Hope-Projekt für Flüchtlinge. Das sei keine Festschrift, so Frangenberg, sondern „ein Lesebuch“. Den Herausforderungen und Perspektiven für die Zukunft widmet sich der dritte Teil des Buches mit einer illustren Schar von Experten und anderen Mitwirkenden wie dem bereits erwähnten Bildungsexperten El-Mafaalani, Staatssekretärin Serap Güler, der Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor, des Kabarettisten Jürgen Becker oder der Familienberaterin und Komikerin Cordula Stratmann, die die Rheinflanke von Anfang an unterstützt.

„Für diese fundamental wichtige Arbeit ist Stabilität nötig“, sagt Cordula Stratmann, Unterstützerin der ersten Stunde, „deshalb bin ich fassungslos darüber, dass man dem Geld dafür immer noch hinterherrennen muss.“ Zu vielen Jugendlichen fehle der Flankengeber. „Spendende müssen Politik und Staat in die Pflicht nehmen. Und der Staat hat die Pflicht, sich mehr einzubringen. Dann wird aus dem Gießkannenprinzip eine durchdachte, wirklich gewollte Übernahme von Verantwortung.“



„Von Hoffnungsträgern und Aufstiegsheldinnen“, Hrsg. Helmut Frangenberg, Verlag Dabbelju, 197 Seiten, 12 Euro