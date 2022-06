Kölner Karneval: Trauer um „Et Rumpelstilzje“ – Fritz Schopps ist tot

Köln -

Der Kölner Karneval trauert um einen der bekanntesten Redner der vergangenen Jahrzehnte: Fritz Schopps, der als „Et Rumpelstilzche“ bekannt und beliebt war, ist tot. Wie sein Sohn Martin am Pfingstmontag mitteilte, starb Schopps am Sonntag nach kurzer und schwerer Krankheit.



„Es war sein Wunsch, die letzten Wochen ganz in Ruhe ohne Trubel im engsten Kreise seiner Familie zu verbringen“, schrieb Martin Schopps auf Facebook. „Er hätte sich so gerne von Euch auf der Bühne verabschiedet, aber seine letzte Session ist ihm verwehrt geblieben. Behaltet ihn im Herzen als das was er war: Ein Stück von Kölle.“

Kölner Karneval trauert: Fritz Schopps ist tot

Fritz Schopps, der 1946 geboren wurde, hatte seit den 80er Jahren als Büttenredner in der Figur des Rumpelstilzje mit breitkrempigen Filzhut die neuesten Nachrichten aus dem Märchenwald in Reimrede vorgetragen. Weitere Informationen folgen. (jan)