Caro sitzt in schwarzer Unterwäsche auf der Bettkante. In einem Appartementhaus im Rechtrheinischen, wo Prostituierte sich tage- oder wochenweise Zimmer mieten können, hat die 22-Jährige sich vor vier Monaten im Erdgeschoss einquartiert. Die Wände ihres Zimmers sind rot gestrichen, hinter dem Bett hängt ein großer Spiegel, im Zimmer verstreut liegen Dessous, ein roter Lederrock und rosa Plüschpantoffeln mit Puschel. Zu einem Interview über sich und ihren Beruf war Caro sofort bereit. Ihre einzige Bedingung: Wenn ein Kunde klingelt, geht das Geschäft vor. Und so wurde das Gespräch an jenem Nachmittag mehrfach unterbrochen.



Caro, warum arbeiten Sie als Prostituierte?



Weil ich es kann. Weil ich es mag, viele unterschiedliche Charaktere kennen zu lernen, ich unterhalte mich viel mit meinen Kunden. Und weil ich in diesem Job frei und unabhängig bin.



Sie arbeiten also freiwillig und auf eigene Rechnung – ohne jemand Drittes im Hintergrund?

Ja. Ich inseriere auf drei verschiedenen Portalen im Internet. Meine Kunden kommen dann hierhin zu mir. Davor habe ich auch eine Zeitlang im Pascha gearbeitet und ein paar Stammkunden mit hier rüber gezogen. Aber im Pascha haben rumänische Frauen die Preise kaputt gemacht – für 40 Euro machen die alles. Ich nehme hier 80 Euro für eine halbe Stunde, drunter mache ich es nicht. Ich biete mich nicht für Kleingeld an.

Viele sind der Meinung, keine Frau mache diesen Job freiwillig.



Die Frauen, die das unter Zwang machen, sind schwach und ängstlich. Sie können sich nicht behaupten und haben kein Selbstbewusstsein. Ich lache über Zuhälter, das sind kleine Pisser. Witzfiguren. Ein richtiger Mann schickt keine Frau vor, für sich zu arbeiten. Der macht selbst.

Was war Ihr Traumjob, als Sie Kind oder Jugendliche waren?



Schule, Ausbildung, Hochzeit, Haus bauen, Kinder kriegen – das kriegst du schon als Kind so in deinen Kopf reingepresst. Aber ich bin so nicht. Ich habe einen Realschulabschluss, mit 16 wollte ich das Fachabi machen, habe es aber nicht geschafft. Ich wollte Therapeutin werden oder irgendwo im Gesundheitswesen arbeiten. Oder Psychologie studieren. Es interessiert mich, warum Menschen Freude oder Leid empfinden.



Was taten Sie, als das nicht geklappt hat?



Ich habe an der Kasse beim Discounter gearbeitet. Aber das war nicht mein Ding, ich kann mich nicht unterordnen. Also habe ich überlegt: Wie kann man als Frau Geld machen? Ich meine nicht Geld verdienen, ich meine: richtig Geld machen. Ich habe eine Annonce geschaltet, meine Telefonnummer dazugeschrieben, eine Wohnung gesucht und einfach losgelegt. Heute bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich schäme mich nicht. Ich habe ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken und meinen Hund. Ich mache das so lange, bis ich finanziell abgesichert bin.



Sind Sie glücklich?

Ich bin jetzt glücklicher als an der Supermarktkasse. Aber ich denke, es braucht noch ein paar Jahre, bis ich mit mir im Reinen bin. Dieser Job hat auch einen hohen Preis.

Welchen?



Er macht einsam. Man kann keine Beziehung mit einem Partner führen, das geht nicht. Ich lebe allein. Freundinnen habe ich ein paar unter den anderen Frauen hier, aber keine im privaten Umfeld.



Wissen Ihre Eltern, was Sie machen?

Meine Mama weiß es. Sie findet es nicht gut. Aber dass ich so selbständig bin – das findet sie schon gut. Meine Oma würde wohl einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie es erfährt.



Macht Ihnen der Job Spaß?



Zum Teil habe ich auch Spaß daran, ja. Es kommen ja schon auch Männer, die nett sind. Bislang hat mich aber keiner so fasziniert, dass er mich dazu gebracht hätte, Gefühle zu entwickeln.



Welche Männer kommen zu Ihnen?



Ganz verschieden. Ich bin eigentlich nicht so der Kuscheltyp, aber bei zwei Männern mache ich eine Ausnahme: Der eine ist sehr lieb, klein und komplett entstellt. Er hatte einen Motorradunfall. Er will keinen Sex, er will nur Nähe. Ein anderer zahlt 150 Euro, weil er einfach Zeit mit mir verbringen will.



Sie machen aber sicher auch unangenehme Bekanntschaften. Hatten Sie schon Angst vor einem Freier?



Du weißt natürlich nie, wer als nächstes durch die Tür kommt. Der kann total nett sein, und zehn Minuten später ist er ganz anders. Aber Angst habe ich nicht.



Was tun Sie, wenn ein Freier renitent wird?



Einer wollte mal nicht bezahlen, den habe ich rausgeschubst. Ein anderer kam gerade vom Kardiologen, er hatte eine Frau zu Hause. Dann legte der sich hierhin und verlangte Sex ohne Kondom. Ich habe ihm Angst gemacht und gesagt: „Ich hole gleich jemanden, der nimmt dich ohne Kondom, und ich gucke zu.“ Da wurde er plötzlich brav.