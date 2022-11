Die Zentrale der Stadtwerke am Parkgürtel.

Köln – Andreas Feicht wird neuer Vorsitzender Geschäftsführer der Kölner Stadtwerke (SWK) sowie Vorstandsvorsitzender der Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln (GEW). Der 50-jährige ehemalige Staatssekretär war kurz zuvor außerdem zum Vorstandsvorsitzenden der Rhein-Energie gewählt worden.



Sein Vorgänger in allen drei Ämtern, Dieter Steinkamp, scheidet damit planmäßig aus den Unternehmen aus. Feicht sei vom Vorstand zunächst für fünf Jahre in die neuen Positionen bestellt worden, so ein Sprecher.

Kölner Stadtwerke: Weiteres neues Führungspersonal

Außerdem soll Andreas Mathes die Funktion des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen. Der Aufsichtsrat der Kölner Stadtwerke hat kürzlich beschlossen, eine zusätzliche hauptamtliche Position in der Geschäftsführung einzuführen. Der Auswahlprozess für diese Stelle liefe bereits, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. (tmo)