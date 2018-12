Kölner Sternsinger: Kardinal Woelki entsendet tausende Jungen und Mädchen

Köln -

Tausende Jungen und Mädchen, von denen viele als Heilige Drei Könige verkleidet waren, hat Kardinal Rainer Woelki am Freitag im Dom als Sternsinger ins Erzbistum entsandt. In diesem Jahr sammeln sie für Kinder mit Behinderung in Peru. Dem entsprechend steht die Aktion „Dreikönigssingen 2019“ unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“.

Im Gottesdienst machten ein paar Kinder mit einer kleinen Spielszene, bei der ein Mädchen auf einer Bahre an die Altarstufen herangerollt wurde, deutlich, dass behinderte Menschen nicht ausgeschlossen werden dürfen. Nicht die Behinderung sei das Problem, „sondern die Barrieren in unserem Alltag und in unseren Köpfen“. Mit seiner Menschwerdung in Christus habe Gott gezeigt, dass er „ein Herz für uns hat“, sagte der Kölner Erzbischof; im Gegenzug „haben wir ein Herz für Gott und damit immer auch für andere Menschen“. Es gehe um die Solidarität aller untereinander, darum, „dass wir auf der ganzen Welt eine Familie bilden, die Menschenfamilie, die Familie der Christen“. In den Tagen um den 6. Januar ziehen die Sternsinger als die Weisen aus dem Morgenland von Haus zu Haus.

Seit 1959 mehr als eine Milliarde Euro gesammelt

Auf Wunsch schreiben sie mit Kreide den Segensspruch „20+C+M+B+19“ über die Haustür oder bringen einen Aufkleber an. Die drei Buchstaben, mit denen die Namen der Heiligen Drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar, beginnen, stehen zugleich für den lateinischen Satz „Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“.

Die Aktion Dreikönigssingen wurde 1959 ins Leben gerufen. Sie ist eine Kooperation des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit 1959 haben die Sternsinger nach Angaben des Missionswerks in ganz Deutschland mehr als eine Milliarde Euro gesammelt, mit denen 73.700 Projekte für benachteiligte Kinder unterstützt wurden.