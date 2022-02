Köln / Altenahr -

Das hat es in der langen Geschichte des Funkenbiwaks am Neumarkt auch noch nicht gegeben: Flaschenbier. Normalerweise wird auf dem jecken Volksfest der Roten Funken, das immer Karnevalssamstag ab 10 Uhr stattfindet, eine Jahr für Jahr neu gestaltete Kölschstange an die Besucher verkauft, die dann so lange nachgefüllt wird, bis das Bier alle ist. „Weil wir bis vor wenigen Tagen nicht wussten, wie viele Besucher überhaupt zugelassen werden, konnten wir das in diesem Jahr nicht umsetzen“, erklärt Funkensprecher Günther Ebert die aus seiner Sicht hoffentlich einmalige Neuerung.

Corona macht vieles anders. Und so gibt es 2022 einen Zaun um das Biwak am Neumarkt, zwei Eingänge, nur 4000 Besucher sind zugelassen, halb so viele wie sonst. Und die benötigen einen 2G-Plus-Nachweis, einen aktuellen Test sowie ein Ticket. Das kostet volkstümliche 11 Euro, denn das Flaschenbier ist im Preis drin.

Kölner Dreigestirn kommt

Und man bekommt traditionell einiges geboten, denn in buntem Wechsel ziehen die neun Traditionskorps auf und die Top-Bands des Karnevals geben sich die Ehre. In diesem Jahr sind Kasalla, Höhner, Lupo, Cat Ballou und Klüngelköpp dabei, außerdem kommt das Kölner Dreigestirn. Da mehr als 750 Menschen dabei sein werden, gilt auch im Freien eine Maskenpflicht – allerdings darf die Maske zum Trinken und Essen abgenommen werden.

Unterdessen bereiten sich die Roten Funken weiter auf das anstehende Jubiläum 2023 vor, wenn die Nachfahren der Stadtsoldaten 200 Jahre alt werden. Und so fuhr eine kleine Delegation um Präsident Heinz-Günther Hunold jetzt nach Altenahr zu Winzer Lukas Sermann. Die Karnevalisten zeigten sich erschüttert über die immer noch sichtbaren massiven Schäden, die das Bild entlang des so harmlos scheinenden Flüsschens prägen. „Mer lossen keiner im Rään stonn“, sagte Hunold angesichts der Folgen der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer und so wird das älteste Kölner Traditionskorps seinen Jubiläumswein von der Ahr beziehen.

Weißer Wein aus roten Trauben von der Ahr

Mit Jungwinzer Sermann, dessen Riesling unter Fachleuten als der Beste aus dem Ahrtal gilt, hat man sich, passend zu den Farben der ruut-wiessen Funken, für einen „Blanc de Noir“ entschieden, also einen weißen Wein aus roten Trauben. „Wir wollen einen kleinen Mosaikstein legen, dass es weiter voran geht“, sagte Hunold. Die Funken bestellten 2500 Flaschen „Bella Bianca“, für die jetzt noch ein spezielles Etikett designt wird. Lukas Sermann bedankte sich mit den Worten: „Wir sind in der Kellerei mittlerweile wieder auf dem Stand von vor der Flut. Es war eine sehr aufwühlende Zeit, und ohne Euch und die zahllosen anderen Helfer wäre das nicht möglich gewesen.“

Er betonte, dass es trotz allem „schön ist bei uns im Tal, und ich hoffe, dass die Menschen auch aus Köln bald zahlreich zurück kommen.“ Hunold versprach, beizeiten mit einer größeren Delegation zurück zu kommen und freute sich, „dass demnächst ein hervorragender Wein in den neuen Räumen der Üülepooz ausgeschenkt werden kann.“