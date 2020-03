Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' mussten in Köln Restaurants, Kneipen oder auch Sportstätten wie Tanzschulen schließen.

André Lehnert und Paula Scherf betreiben gemeinsam die „Tanzstelle“ in Neuehrenfeld. Das Geschäft lief gut – bis jetzt.

Alle bereits ausverkauften Veranstaltungen wurden storniert, Tausende Euro müssen rückerstattet werden. Ein Kampf ums Überleben.

Köln -

So ruhig wie im Moment ist es selten in der „Tanzstelle“. André Lehnert und Paula Scherf unterrichten hier normalerweise „kreativen Kindertanz“, „Modern Dance“ und bieten Tanztheater-Projekte an. Auch Geburtstag können Kinder in der ehemaligen Wurstfabrik in Neuehrenfeld feiern. Den großen, hellen Raum im Hinterhof haben der Schauspieler und die Tänzerin erst vor einem halben Jahr renoviert. „Alles in Handarbeit“, erzählt André Lehnert stolz. Und dass sie in dieses Studio ihr ganzes Erspartes gesteckt haben. Jetzt stehen sie mit leeren Händen da.