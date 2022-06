Kölner Wirte sind empört: Stadt verteidigt Kontrollen der Außengastronomie

Köln -

Zu große Sonnenschirme, zu bunte Stühle. Zahlreiche Wirte haben ihrem Ärger über die Kontrollen des Ordnungsdienstes der Stadt in der Außengastronomie in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem in den sozialen Medien Luft gemacht. Jüngstes Beispiel ist die Torburg in der Südstadt: Kontrolleure der Stadt bemängelten hier die offenbar zu großen Sonnenschirme.

Die Stadt kann den Ärger allerdings nicht nachvollziehen, wie Stadtdirektorin Andrea Blome und Stadtentwicklungsdezernent Markus Greitemann bei einem Pressegespräch am Dienstag betonten. „Bei mir schlagen nicht so viele Beschwerden auf“, sagte Greitemann. Ein Stadtsprecher betonte, dass in den vergangenen drei Wochen lediglich fünf Beschwerden eingegangen seien. Dies sei bei 5000 Gastronomiebetrieben in Köln eher wenig.

Stadt verteidigt Kontrollen

Blome empfahl den Wirten, ihre Sondernutzungserlaubnisse genau durchzulesen, bevor sie neue Tische und Schirme kauften. In dem Papier stehe im Detail, was für welche Gastronomie erlaubt sei. Die Vorgaben seien durchaus sinnvoll: „Die Gastronomie macht den Straßenraum lebendig, aber der öffentlichen Raum gehört allen.“ Es sei Sache des Ordnungsamts, die Vorgaben zu kontrollieren und damit sicherzustellen, dass die Ästhetik des öffentlichen Raums nicht leide und Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit gewährleistet seien.

Greitemann kündigte an, dass das Gestaltungshandbuch, in dem unter anderem Vorgaben für die Außengastronomie gemacht werden, noch in diesem Jahr weiterentwickelt werden soll. Regelungen sollen in der zweiten Jahreshälfte mit der Stadtgesellschaft diskutiert und schließlich vom Rat beschlossen werden. Von einer Umsetzung ist aber nicht vor 2023 auszugehen.

Corona-Ausnahmen sollen bleiben

Die Sorge mancher Wirte, dass die Ausnahmeregeln aus der Pandemiezeit schnell zurückgedreht werden könnten, sei unbegründet. Der Rat hatte beschlossen, dass manche Regeln, um etwa Parkplätze für die Außengastronomie zu nutzen, bis 2023 verlängert worden sind. Wie es weitergehe, müsse die Politik entscheiden.