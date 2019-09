Köln -

25 Männer verlieren sich an diesem Freitagabend um 22 Uhr im Table-Dance-Club von Deutschlands größtem Bordell. Drei chinesische Geschäftsleute sitzen in der ersten Reihe. Eine Gruppe junger Männer outet sich über ihre vulgären Einheits-T-Shirts als Junggesellenabschied.

Auf der Bühne windet sich eine Frau mit Silikonbrüsten und aufgespritzten Lippen um eine Stange, im Hintergrund lächeln Kölner Promis auf Dias in Endlosschleife: Bläck Fööss, Carolin Kebekus, Bernd Stelter, Klüngelköpp, Funky Marys, Räuber, Karnevalisten und Unternehmer – alle hatten schon beruflich mit dem Pascha zu tun. Manche sind dort aufgetreten, andere haben da Filmaufnahmen gemacht.

„Lust auf einen Private Dance?“

Die männlichen Kellner sorgen beflissen dafür, dass kein Glas leer bleibt. Für 35 Euro Eintritt sind die Getränke frei. Durch die lichten Tischreihen streifen sparsam bekleidete Frauen, tätscheln die Gäste von hinten an die Schulter und hauchen ihnen ins Ohr: „Lust auf einen Private Dance?“ – einen Strip vor den Augen des Gastes, der zehn Euro übrig hat. Es sind fast so viele Tänzerinnen wie Männer in der Bar, die Auftritte auf der Bühne sind so sorgfältig inszeniert wie die gesamte PR-Strategie des Hauses.

Das Pascha gibt sich seit jeher offener als andere Laufhäuser: Seit vielen Jahren treten immer mal wieder Musiker und Theaterensembles im Table-Dance-Club auf, es gibt auch für Frauen Führungen durchs Haus, das Pascha ist Sponsor des Fußballclubs Viktoria Köln. Die Geschäftsführer stehen für Interviews bereit, um dann – wie der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Gründer Hermann Müller – von ihrem Engagement für Hilfsbedürftige zu erzählen und ihr Mantra aufzusagen: „Wir achten und respektieren jeden Menschen.“ Schlagzeilen machte allerdings zum Beispiel auch die „Geld-zurück-Garantie“ des Hauses.

Weit über die Grenzen Kölns hinaus bekannt: das Pascha Oliver Meyer Foto:

Aufmerksamkeit ist dem Bordell dank seiner steten Bemühungen um einen bürgerlichen Anstrich sicher. Schon im Jahr 2005 sorgte eine Veranstaltung eines Fan-Projekts des 1. FC Köln im Pascha für Kritik. 2007 gab es einen öffentlichen Aufschrei, als im Pascha das Sommerblutfestival eröffnet werden sollte und Schirmherr Jürgen Roters nichts gegen den Club als Kulturstätte einzuwenden hatte. Südstadt-Pfarrer Hans Mörtter und Karl-Heinz Iffland vom „Kölner Arbeitslosenzentrum“ verbrannten sich vor drei Jahren die Finger, als sie Spenden vom Pascha annehmen wollten; die Fööss fanden nichts dabei, im Table-Dance-Club aufzutreten. Die Kollegen von Brings dagegen positionierten sich klar gegen Auftritte in der Hornstraße – weil niemand wisse, welchen Hintergrund die Frauen hätten, sagt Peter Brings. „Und, weil jeder weiß, dass keine Prostituierte ihren Job macht, weil sie den so toll findet. Dahinter stecken Schicksale. Wer schläft schon freiwillig für ein paar Euro mit jedem Typen?“

Pascha-Geschäftsführer Armin Lobscheid empfängt in seinem holzvertäfelten Büro im zehnten Stock des Bordells. An der Wand hängen Geweihe, Lobscheid ist Jäger. Es sei ein „Ammenmärchen“, sagt der zweifache Vater, dass alle Prostituierten unter Zwang arbeiteten. Auch in seinem Haus? Ausschließen kann er das jedenfalls nicht. „Wenn ich frage, kriege ich keine ehrliche Antwort“, sagt Lobscheid. „Eine Frau würde nie zugeben, dass sie für jemanden arbeitet.“ Wenn er davon erfahre, informiere er die Behörden. „Es muss dann jemand mit ihr sprechen, sich um sie kümmern. Sie muss dann aus diesem Bereich aussteigen.“

Aber was bedeutet Zwang? Wo fängt Zwang an? Im eigentlichen Sinne da, antwortet Lobscheid, wenn eine Frau nicht selbstbestimmt durch seine Tür komme und sage: „Ich will diesen Job machen.“ Vor allem Frauen aus armen Ländern sehen in dem Job mitunter den einzigen Ausweg aus Not und Elend. „Letztendlich“, sagt Lobscheid, „ist Armutsprostitution natürlich auch Zwang.“

Großen Wert legt der 63-Jährige auf die Feststellung, dass alle Frauen im Pascha entsprechend dem Prostituiertenschutzgesetz behördlich angemeldet seien. Und überhaupt: Das Pascha erfülle alle gesetzlichen Vorschriften. Dass sein Haus mit Promis werbe, sei doch völlig normal: „Warum denn nicht? Das macht jeder“. Es sei „ein Stück Arbeit“, diese Branche in eine gewisse Normalität zu bringen. „Aber wenn wir das nicht hinkriegen, sind alle Versuche, die Frauen zu schützen, kläglich gescheitert.“

In der öffentlichen Debatte sind die Positionen klar verteilt: Hier die Unterstützer, die dem Pascha Transparenz zugutehalten. Sie argumentieren, die Frauen bewegten sich auf den elf Etagen immerhin in einem relativ geschützten Raum. Es sei weltfremd, das Etablissement moralisch zu verdammen – auf dem Straßenstrich, in der Wohnungsprostitution, in der Illegalität gehe es den Frauen viel schlechter. Und verhindern könne man Prostitution ohnehin nicht.

Die Gegner werfen dem Pascha dagegen Zynismus und Menschenverachtung vor: 90 Prozent der Frauen kämen aus Osteuropa, sagt Alice Schwarzer, die meisten könnten kaum Deutsch. „Viele würden nachweislich als „Frischfleisch“ von einem Großbordell zum nächsten transportiert. „Mit Freiwilligkeit und Menschenwürde hat das nichts zu tun.“

Caro kennt das Pascha in- und auswendig. Die 22-Jährige hat dort als Prostituierte und als Bardame gearbeitet. Seit einigen Monaten empfängt sie ihre Kunden in einem Appartement-Haus im Rechtsrheinischen. Dort hat sie ein Zimmer gemietet. Das Pascha sei ein sicherer Ort, die Mädels würden „nicht schlecht“ behandelt, sagt Caro. „Das Arbeitsklima war toll, wie in einer Familie.“ Aber es seien zuletzt immer mehr Rumäninnen gekommen, und die machten die Preise kaputt. „Die machen für 40 Euro alles, das ist total verrückt.“ Einige, glaubt Caro, arbeiteten nicht freiwillig. „Aber das war eigentlich kein Thema unter uns Mädels.“ Irgendwann habe sie sich mit den Managern im Pascha überworfen und sei gegangen.

„Die glotzen die Frauen an und geben keinen Cent aus“

In schwarzer Unterwäsche sitzt Caro auf der Bettkante in ihrem Erdgeschoss-Zimmer. Die Wände sind rot gestrichen, hinter dem Bett hängt ein großer Spiegel, im Zimmer verstreut liegen Dessous, ein roter Lederrock und rosa Plüschpantoffeln. In ihrer neuen Unterkunft sei sie ihr eigener Chef, niemand quatsche ihr rein, sie verdiene auch besser. „Fünf, sechs Stammkunden aus dem Pascha habe ich hier rübergezogen“, erzählt Caro. Wer hier klingele, der wolle auch Sex mit ihr – und nicht nur gaffen. „Im Pascha sind die meisten Kunden Spanner. Die schleichen stundenlang durchs Haus, glotzen die Frauen an und geben keinen Cent aus.“

Caro inseriert auf drei Internetseiten. Sie verlangt 80 Euro pro halbe Stunde. „Darunter mache ich es nicht.“ Was ihr am neuen Arbeitsplatz fehle, sei die Gemeinschaft, der starke Zusammenhalt unter den Frauen. „Dieser Job macht einsam“, sagt Caro.

Die Behörden und Sozialarbeiterinnen, die mit dem Pascha zu tun haben, denken unterschiedlich über das Haus: Grundsätzlich seien die Frauen dort „relativ gut versorgt“, sagt Katrin Baumhauer, im Gesundheitsamt für den Bereich sexuelle Gesundheit verantwortlich. „Ich würde dort nicht per se von Zwang sprechen. Wir stellen die Motivation der Frauen nicht infrage, sagen nicht: Die Frauen sind Opfer.“

„Man kann oft nicht sagen, wer dahinter steckt“

Shewa Sium von der Frauen-Beratungsstelle Agisra sagt: „Ich glaube nicht, dass viele Frauen im Pascha ohne Zuhälter arbeiten. Man kann oft nur nicht sagen, wer dahinter steckt: Der Mann? Der Bruder? Der Cousin? Oder ein Fremder? Ist es also Zwang? Und was heißt das? Es gibt Frauen, die sagen, ihr Mann wolle das so – und deswegen gehen sie anschaffen. Es ist ein schwieriges Feld.“

Obwohl das Pascha inzwischen bis zu 180 Euro Tagesmiete für ein Zimmer verlange, verdienten die Frauen dort besser als am Eigelstein oder auf dem Straßenstrich, sagt Sium. Der Verein ist bis vor kurzem an einigen Tagen im Jahr in dem Etablissement gewesen, inzwischen hat das Pascha Agisra wie auch dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) den Zutritt verboten.



„Das neue Prostituiertenschutzgesetz verschafft allen Bordellen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit den freien Trägern zu beenden“, sagt dazu Anne Rossenbach vom SkF. „Das geht, weil das neue Gesetz eine Anmeldung und gesundheitliche Erstberatung schon beinhaltet.“ Pascha-Geschäftsführer Lobscheid sagt dazu: „Die Mitarbeiter der Stadt Köln haben weiterhin jederzeit ungehindert Zutritt zum Haus.“ Er könne nicht jedem Verband Zutritt gewähren. „Dann habe ich irgendwann mehr Sozialarbeiter im Haus als Gäste.“