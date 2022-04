Kommentar zur Flugbereitschaft: Flughafen Köln/Bonn verliert sein Prestige

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat entschieden, die Flugbereitschaft von Köln/Bonn abzuziehen.

Die Politik wäre gerne zuvor gehört worden.

Es geht um den Weggang von mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten aus dem Rheinland

Köln -

Dass eine vor allem von der Bundesregierung genutzte Flugbereitschaft nahe am Regierungssitz stationiert sein sollte, leuchtet ein. Allerdings gibt es ja neben der Bundeshauptstadt Berlin auch noch die Bundesstadt Bonn, in der weiterhin zahlreiche Ministerien ihren ersten Dienstsitz haben. Für eine gerechte und sinnvolle Aufteilung auch der Regierungsflieger auf die Flughäfen in Berlin und Köln hätte es also durchaus gute Argumente gegeben.