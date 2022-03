Kommentar zur Mülheimer Brücke: Stadt Köln hält bei Bauprojekten Versprechen nicht ein

Köln -

In Köln gilt eine eiserne Regel – Bauprojekte der Stadt werden immer später fertig als geplant und vor allem deutlich teurer. Das schmerzhafteste Beispiel dafür ist sicher die Sanierung des Opernhauses am Offenbachplatz, die sich seit einem Jahrzehnt hinzieht und mit Kreditzinsen an der Milliardengrenze kratzt. Dass sich auch die Instandsetzung der Mülheimer Brücke zum Desaster entwickeln würde, hatte sich zwar abgezeichnet – eine Kostensteigerung auf 300 Millionen Euro war aber bislang nicht zu erwarten.