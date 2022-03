Kreditkarten und Munition: Hundewelpe verhilft Kölner Polizei zu Fund von Diebesgut

Köln-Porz -

Damit hatten die Beamten nicht gerechnet: Als zwei Kölner Polizisten am Montagnachmittag die Besitzer eines Hundewelpen kontrollieren wollten, der zuvor auf die Straße uriniert hatte, fanden sie in einer Nachbarwohnung überraschend Diebesgut und Munition. Den mutmaßlichen Besitzer nahmen die Polizisten fest.



Einsatzgrund war freilaufender Hundewelpe

Die Beamten waren in das Haus in der Allerseelenstraße in Poll eingetreten, um die Besitzer auf ihren frei umherlaufenden Hund anzusprechen. Als sie im Treppenhaus ein als gestohlen gemeldetes Pedelec fanden, kontrollierten sie einen Wohnungsnachbarn der Hundebesitzer, da dieser angab, das Gefährt gehöre ihm.



Als die Polizisten die Identität des polizeibekannten 37-Jährigen feststellten, fanden sie außerdem zwei gestohlene E-Bikes sowie mehrere Ausweise und Kreditkarten. Auch Drogen und Munition konnten die Beamten sicherstellen.