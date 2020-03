KVB-Arbeiten entlang der Stadtbahnlinie 15

Longerich/Riehl -

In dieser Woche werden zwei Baustellen im Stadtbezirk eröffnet, eine der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), eine der Stadtentwässerungs-Betriebe (Steb). Entlang der Stadtbahn-Linie 15 kann es an der Longericher Straße schon in diesen Tagen etwas lauter werden: Die KVB sind dort zwischen 22 und 6 Uhr mit Sondierungs-Bohrungen beschäftigt. Sie sind ein vorbereitender Schritt, um neue Masten für die Oberleitungs-Anlage aufstellen zu können. Die Arbeiten finden im Abschnitt zwischen Außemer Straße und August-Haas-Straße statt, also in Höhe des neuen Edeka-Supermarktes. Aus betriebs- und verkehrstechnischen Gründen können die Arbeiten nur in den Nachtstunden stattfinden. Auf den Linienbetrieb der 15 haben die Arbeiten keinen Einfluss.

Bereits begonnen haben die Kanalarbeiten der Steb unterhalb der Amsterdamer Straße. In Fahrtrichtung Süden, ungefähr auf Höhe Mathias-Schleiden-Straße, wird ein Abwasserkanal geprüft. Dort wird grabenlos gearbeitet; lediglich für die Schacht-Einstiege muss eine der zwei Fahrspuren gesperrt werden. Gearbeitet wird hier bis Freitag, 20. März, jedoch nur jeweils zwischen 9 und 15 Uhr, außerhalb der Hauptverkehrszeiten. (bes)