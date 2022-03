KVB-Monatsticket für 9 Euro: „Auf keinen Fall sollten Kunden jetzt ihr Abo kündigen“

Köln -

Ricarda Lang von den Grünen sah sich am Freitagmorgen gezwungen, über ihren Twitterkanal beschwichtigend einzugreifen: „Weil es viele Nachfragen gibt: die 9Euro-Tickets sollen auch für Menschen gelten, die bereits Jahres- oder Monatsabos haben. So entlasten wir gezielt auch die, die heute schon den ÖPNV nutzen.“ Die Grünen-Vorsitzende schaffte es damit zwischenzeitlich in die Twitter-Deutschland-Trends.