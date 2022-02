Laut Umfrage: Podolskis Döner ist der Beste in Deutschland

Köln -

Deutschlands bester Döner kommt aus Köln: Lukas Podolskis „Mangal Döner“ wurde im Rahmen der Lieferando Restaurant Awards als Sieger in der Kategorie „Bestes Döner-Restaurant“ ausgezeichnet. Mehr als 110.000 Lieferando-Kundinnen und -kunden stimmten online über die 560 nominierten Restaurants ab.



Am Sonntagabend gab Deutschlands größte Plattform für Essenslieferungen die Gewinnerinnen und Gewinner in 16 nationalen Kategorien sowie die besten Restaurants in 40 deutschen Städten bekannt. Der Preis für das beste Restaurant geht nach München an den deutsch-bayerischen Lieferservice „Wunderkost“. Das innovativste Restaurant ist „Der Isländer“ in Dortmund. (stef)