Auto überschlägt sich: 74-Jährige bei Unfall in Köln-Lindenthal schwer verletzt

Köln-Lindenthal -

Eine 74-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Köln-Lindenthal schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, bestand zunächst Verdacht auf Lebensgefahr. Dies bestätigte sich im Krankenhaus, in das die Verletzte gebracht wurde, nicht.

Nach Angaben der Polizei verlor die 74-Jährige am späten Abend aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Straße ab und fuhr in drei weitere geparkte Autos. Dabei überschlug sich der Wagen, der schließlich auf dem Dach zum Stehen kam.

Eine Anwohnerin wurde Zeugin des Unfalls und holte Hilfe. Rettungskräfte betreuten die schwerverletzte Fahrerin und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge waren keine weiteren Menschen in den Unfall verwickelt. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße bis 1.45 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt weiter die Unfallursache. (beq)