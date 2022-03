Blindgänger in Köln: Bombe in Klettenberg entschärft – Anwohner können zurück in Häuser

Köln-Klettenberg -

Die Weltkriegsbombe, die am Montagmorgen im Kölner Stadtteil Klettenberg gefunden wurde, ist entschärft. Die rund 2500 Kölnerinnen und Kölner, die von der Evakuierung betroffenen waren, können in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte die Stadt Köln am Montagabend mit.

Bei Straßenbauarbeiten an der Luxemburger Straße wurde auf Höhe des Militärrings ein Blindgänger gefunden. Laut Stadt handelte es sich dabei um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg.



Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln waren vor Ort. Der Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 600 Metern festgelegt. Um rund 70 Corona-positive und rund 30 weitere quarantänepflichtige Menschen zu evakuieren, waren die Feuerwehr und Hilfsorganisationen mit einer Vielzahl von Krankentransporten im Einsatz.

Köln: 2460 Anwohnerinnen und Anwohner mussten Häuser verlassen

Von der Evakuierung betroffen waren 2460 Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten. Im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium, Leyberstraße 1, wurde eine Anlaufstelle für die Betroffenen eingerichtet. „Die Räume, in denen Corona-positive Anwohnerinnen und Anwohner untergebracht sind, werden noch in der Nacht desinfiziert, so dass der Schulbetrieb morgen störungsfrei beginnen kann", so ein Sprecher der Stadt.

Gegen 18 Uhr war die Evakuierung der Kölnerinnen und Kölner abgeschlossen und die Entschärfung begann. Es wurden zunächst Sperrungen für den Verkehr und den Luftraum eingerichtet. Der Betrieb der KVB-Linie 18 zwischen Klettenberg und Hürth wurde vorübergehend eingestellt. Um 19.37 Uhr meldete das KBD-Team den Erfolg, die Bombe wurde entschärft.

Es war nicht das erste Mal, dass in diesem Gebiet eine Bombe gefunden wurde. Bereits im November und Dezember vergangenen Jahres waren bei Bauarbeiten Blindgänger entdeckt und entschärft worden. (kle/wue/mab)