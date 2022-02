Feuer auf Kölner Spielplatz: Schon zum dritten Mal brannte die Schaukel

Lindenthal -

Die Flammen weckten Nachbarn. Sie loderten auf dem Spielplatz an der Hochwaldstraße in Lindenthal in den Nachthimmel aus der Nestschaukel heraus, in der tagsüber kleine Kinder sitzen. Warum setzen Menschen ein solches Spielgerät in Brand? Die Frage stellen sich die Anwohner der Hochwaldstraße nun schon zum dritten Mal – und finden keine Antwort. Nur eines steht fest: In der Nacht vom 14. Auf den 15. Januar hat jemand einen vertrockneten Tannenbaum, der auf dem Platz lagerte, in die Schaukel befördert und angezündet.