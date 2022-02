Gastronomie in Köln-Sülz: Aus für das Heckmanns – Makiman übernimmt mit Asian Fusion

Köln-Sülz -

Aus dem Heckmanns an der Sülzburgstraße wird der „Makiman“. So steht es auf der Ankündigung an der Lokaltür. Das beliebte Restaurant hat seine Pforten geschlossen – endgültig. Statt deutscher und mediterraner Gerichte werden dort also demnächst asiatische Gerichte serviert. Erst im März 2021 hat die Restaurant-Kette mit Schwerpunkt auf Sushi ein Lokal am Zollstockgürtel 65 eröffnet. In Sülz wird es nun die zweite Filiale in Köln geben.