Gelände in Junkersdorf: Investor kauft ehemaliges RTL-Gebäude

Junkersdorf -

Die Kölner GS Immobiliengruppe hat einen Teil des ehemaligen RTL-Gebäudeensembles an der Aachener Straße in Junkersdorf gekauft. Bei dem Komplex mit der Hausnummer 1042 handelt es sich um das einstige Büro-, Studio- und Rechenzentrum des Fernsehsenders, der 2010 in die Rheinhallen der Messe in Deutz umzog. Die GS Immobiliengruppe will in Junkersdorf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investieren und das Gebäude modernisieren. Das Objekt soll künftig – angelehnt an die Hausnummer – gemeinsam mit einer Frankfurter Firma unter dem Namen „Zehn-Vier-Zwei“ vermarktet werden.

Ehemalige Studioflächen stehen leer

Der Komplex verfügt über eine 8500 Quadratmeter große Grundstückfläche, rund 20 000 Quadratmeter gemischt genutzte Gewerbefläche, 10 000 Quadratmeter Büros, das Rechenzentrum und Studioflächen sowie rund 700 Tiefgaragenstellplätze. Die Gebäude wurden zu Beginn der 1990er für den Sender RTL sowie die Sparkasse Köln/Bonn gebaut und seien zuletzt Teil des Portfolios einer internationalen Investorengruppe gewesen, teilte die GS Immobiliengruppe mit. Nachdem die Kölner Investoren zuvor das Erbbaugrundstück von Privatinvestoren gekauft hätten, sei Anfang Juli dieses Jahres das Erbbaurecht aus der Insolvenzverwaltung übernommen und ein umfangreiches Konzept erarbeitet worden.



Aktuell sind lediglich rund 14 Prozent der gesamten Mietfläche vermietet – darunter rund 3000 Quadratmeter Bürofläche. Die ehemaligen RTL-Studioflächen sowie das Rechenzentrum stehen leer. (att)