Nach Zeugenhinweisen: Kölner Polizei stellt Einbrecherduo auf der Flucht

Köln -

Die Kölner Polizei hat nach einem von Zeugen gemeldeten, versuchten Büroeinbruch am Sonntagnachmittag in Braunsfeld die beiden Tatverdächtigen auf der Flucht geschnappt.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, traf ein Zeuge gegen 15.50 Uhr im Treppenhaus eines am Maarweg gelegenen Firmengebäudes auf das ihm unbekannte, die Treppe hinuntereilende Duo (26,22). Der 55-Jährige sprach die Verdächtigen an. Einer der Täter näherte sich ihm drohend und forderte ihn zur Herausgabe seines Mobiltelefons auf. Der Zeuge stieß den Mann zurück. Als auch sein Kollege den Flur betrat, rannten die Unbekannten weg.

Köln: Einbruchswerkzeug und gestohlenen Autoschlüssel sichergestellt

Im Bereich der Widdersdorfer Straße stellten die Polizisten die vorbestraften Einbrecher. Der 22-Jährige versuchte sich hinter einem geparkten Auto zu versteckten. Im Rucksack der Festgenommenen fanden die Polizisten unter anderen Einbruchswerkzeug und einen bereits gestohlen gemeldeten Autoschlüssel.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie der versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen und beabsichtigt, die Männer am Montag einen Haftrichter vorzuführen. (hen)