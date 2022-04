Täter auf der Flucht: Unbekannter überfällt Supermarkt-Mitarbeiter in Köln-Sülz

Köln-Sülz -

Am Dienstagmorgen, 19 April, hat ein Unbekannter einen 28-jährigen Supermarkt-Mitarbeiter in Köln-Sülz überfallen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen passte der Täter den 28-Jährigen gegen 9 Uhr unweit des Hintereingangs des Lebensmittelmarktes auf der Wichterichstraße ab und schlug ihm mit einer Tasche auf den Hinterkopf, teilte die Polizei mit.

Täter war auffällig gekleidet

Der Versuch, dem 28-Jährigen seinen Trolley zu entreißen, scheiterte zunächst an der Gegenwehr des jungen Mannes, nach einem weiteren Schlag fiel er jedoch mit dem Kopf auf die Motorhaube eines geparkten Autos. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute über die Wichterichstraße zum Manderscheider Platz, wo er in einen schwarzen VW-Polo mit Kölner Kennzeichen stieg, in dem zwei Männer saßen. Das Trio fuhr in Richtung Berrenrather Straße davon. Den Trolley fanden Polizisten wenig später zusammen mit möglicher Täterbekleidung in einem Müllcontainer auf der Landgrafenstraße.

Der Gesuchte trug eine schwarze Jacke, darunter ein rot-weiß kariertes Hemd und schwarze Sneaker mit roter Sohle. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Überfall, dem auffälligen Räuber oder dem schwarzen VW machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen. (red)