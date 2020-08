Bereits jetzt steht fest, dass es an jeder fünften Kölner Schule Probleme gibt, weil sich Fenster nicht öffnen lassen.

Dass alle Fenster funktionieren, ist wichtig, damit aufgrund der Pandemie ausreichend gelüftet werden kann. Die Überprüfung sämtlicher 100.000 Fenster dauerte drei Tage vor Schulstart noch an.

Warum fanden Überprüfung und Reparaturen nicht schon in den Ferien statt?

Köln -

