Köln – Rabimmel, Rabammel, Rabummbummbumm: Tausende Kinder ziehen im November wieder mit bunten Laternen durch die Kölner Straßen und singen Lieder zu Ehren eines Mannes, der auch rund 1.600 Jahre nach seinem Ableben noch ein leuchtendes Vorbild in Sachen Nächstenliebe ist. Gerade in der aktuellen Situation nach wie vor eine wunderbare Tradition.

Welche Corona-Regeln muss ich an St. Martin 2022 beachten?

Zur aktuellen Corona-Lage hat die Stadt Köln eine Seite mit allen relevanten Informationen eingerichtet: Sankt-Martins-Umzüge und Martinsfeuer.

Martinszüge in Köln: Wunderschöne Lichter und glückliche Kinder werden auch an Sankt Martin 2022 wieder zu sehen sein. Copyright: dpa

Martinszüge 2022: Alle Termine im Überblick

Wer den Martinszügen in Köln zuschauen oder einfach nur wissen möchte, an welchem Abend welche Straße gesperrt ist: Wir haben unten eine Liste der Züge, die zwischen dem 2. und 18. November in Köln stattfinden, für Sie zusammengestellt. Der Martinstag ist am 11. November. Die Martinszüge in Leverkusen, Martinszüge im Rhein-Sieg-Kreis und Martinszüge in Leichlingen und Burscheid finden Sie in den jeweiligen Artikeln.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Martinszüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Martinszüge 2022 in der Innenstadt und Deutz

2. November

17 Uhr, St. Kita Oberländer Wall, ab Kita-Gelände

4. November

17.30 Uhr, Diözesanzentrum. St Georg, Georgsplatz, ab Waidmarkt

7. November



16.30 Uhr, Kita WDR Aktiv, Spielmannsgasse 16, ab Kita-Gelände

17 Uhr, St. Kita Pfälzer Str. 17, ab Kita-Gelände

17 Uhr, KGS Bernhard-Letterhaus-Str. 17, ab Schulhof Bernhard-Letterhaus-Str. 17

8. November



17.30 Uhr, Fröbel KIGA Batavestr. 19, ab KIGA Batavestr. 19

17.30 Uhr, Kath. Kita St. Heribert Lorenzstr. 5-7, ab Kirche St. Heribert

9. November

17 Uhr, Evang. Kita Thomaskirche Lentstr. 3, 17 Uhr ab Kita Lentstr. 3

17 Uhr, KGS Gotenring, ab Schulhof Gotenring

17 Uhr, Kinderladen Räuberhöhle Aachener Str. 11, ab Kita-Gelände

17 Uhr, Kita Köln-Deutz Willy-Brandt-Platz 3, ab Gummersbacher Str.

17.30 Uhr, GGS Pfälzer Str. 30-34, ab Schulgelände

17:30 Uhr, KGS Zugweg, 17.30 Uhr ab Schulgelände

10. November

17 Uhr, GGS Gotenring 5, ab GGS Gotenring

17 Uhr, KGS Trierer Str. 8, ab Schulgelände

17 Uhr, KGS Mainzer Str. 30-3410., ab Schulgelände

17 Uhr, Michaelischule Vorgebirgswall 4-8, ab Schulhof Michaelischule

17.15 Uhr, GGS Zwirnerstr., ab Schulgelände

17.30 Uhr, GGS Montessori Gilbachstraße, ab Stadtgarten

17.30 Uhr, GGS Antwerpener Str. 19-29, ab Schulgelände

18 Uhr, Förderschule Sprachen Alter Mühlenweg 2, ab Schule Alter Mühlenweg 2

19 Uhr Kita Wibbelstetz e. V. Krefelder Str. 57, ab Kita Krefelder Str.

11. November

17.30 Uhr, Kita Benediktusgasse, ab Schulgelände Neuhöfers Gäßchen

13. November

17 Uhr, Hellers im Volksgarten, ab Volksgarten

14. November

16.45 Uhr, St. Kita Rheinaustr. 3-5, ab Kita-Gelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Rodenkirchen

4. November

17.30 Uhr, Ev. KiGa Mehlemer Str. 27, ab Reformationskirche

6. November

16 Uhr (Stockbrot-Backen), 17 Uhr (Martinszug), Unser

7. November



17 Uhr, Kita Sommersprossen, Schützstr. 56, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, Köln Kitas gGmbH Adlerstraße 18, ab Adlerstr. 18

17.30 Uhr, Köln Kitas GmbH Feldhamsterstr. 65, ab Eygelshovener Str.

18 Uhr, Ev. KiGa Carl-Jatho-Str. 1, ab Kita-Gelände

8. November



17 Uhr, Kita „Reiterstaffel“ Gaedestr. 33, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Zum Hedelsberg 13, ab Schulgelände

17.15 Uhr, Kita Elfenland Kölnstraße 51, ab Kita

18 Uhr, Kath. KiGa St. Blasius Petersbergstr. 40, 8 Uhr ab Kirche St. Blasius

9. November



16 Uhr, PRI & PRI Kita, Schönhauser Str. 55, ab Kita-Gelände

17 Uhr, Ev. + kath. GS, Mainstr. 75, ab Schulgelände

17 Uhr, Kath. Kita St. Mariä Empfängnis, ab Vorgebirgspark

17 Uhr, St. Kita Marktstr. 61, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Godorfer, Hauptstr. 73, ab Schulgelände

17.15 Uhr, Kath. Kita St. Georg, Weißer Hauptstr. 17, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, Kath. Kita Hl. Drei Könige, Am Höfchen 18, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, Fröbel Köln gGmbh, An St. Matthias, ab Tacitusstraße St. Matthias-Kirche

18 Uhr, OSK Grundschule, Sürther Feld 199, ab Schulgelände

10. November



17 Uhr, St. Georges School Cologne, Husarenstr. 20, ab Schulgelände

17 Uhr, Deutsch-franz. Kita, Gottesweg 72/76, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Brüder-Grimm-Schule, ab Sürther Hauptstr. 149

17.15 Uhr, GGS Bernkasteler Str. 9, ab Schulgelände

17.15 Uhr, Anne-Frank-Schule (GGS), Adlerstr. 13, ab Schulgelände Adlerstraße

17.30 Uhr, GGS Annastr. 63, ab Annastraße

18 Uhr, GGS Cäsarstr. 21, ab Schulgelände

18. November



17 Uhr, Kindertreff Kunterbunt e.V., ab Kita-Gelände Sürther Hauptstr. 149

18 Uhr, Immendorfer St. Martin-Ausschuss, ab Alte Schule, Godorfer Str. 2

Endlich wieder Sankt Martin: Bei den Martinszügen in ganz Köln für alle Kinder. Copyright: Max Grönert

Martinszüge 2022 im Bezirk Lindenthal

3. November

17.15 Uhr, KGS Freiligrathstr. 60, 17.15 Uhr ab Schulgelände

18 Uhr, GGS Bachemer Str. 69, 18.00 Uhr ab Schulgelände

4. November

16.30 Uhr, KiGa Hollerather Straße 5, ab Kita-Gelände

17.00 Uhr, GGS Stenzelbergstr. 3-7, ab Schulgelände

17.00 Uhr, Kita ecole maternelle, Im Rapsfeld 32, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Clarenhofschule, Schulstr. 2, ab Schulgelände

7. November



17.00 Uhr, 07.11.2022: Kita Eichenstr. 15, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Mommsenstr. 5-11, ab Kita Kaisersescher Str.

17.30 Uhr, Kath. Kita St. Pankratius, Am Schulberg 8, ab Pfarrhof St. Pankratius

8. November

17.15 Uhr, Kita St. Marien, Goethestr. 31, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS Freiligrathstr. 60, ab Schulgelände

17.30 Uhr, KGS Lindenburger Allee 38, nach Kirchgang St. Stephan

17.45 Uhr, KGS Berrenrather Str. 179, ab Schulgelände

9. November

16.30 Uhr, St. Kita Schlehdornweg 5, nur Martinsfeuer, kein Martinszug

17 Uhr, Kita „Simsalabim“, Bachemer Str. 112, ab Dürener Straße / Gürtel

17 Uhr, Kita Waldzwerge , Militärring 55, ab Bauwagenplatz neben Schießstand

17 Uhr, Kitz e.V., Anton-Antweiler-Str. 2, ab Beethovenpark

17 Uhr, SKM Geisbergstr. 53b, ab Kita-Gelände

17 Uhr, Kath. Kita St. Karl Borromäus, ab Nikolaussstr. 52

17.30 Uhr, Ev. Kita Grafenwerthstraße, ab Johanneskirche

17.30 Uhr, Kath. Kita St. Albertus Magnus, ab Kita-Gel. Suitbert-Heimbach-Platz

17.30 Uhr, Kath. Kita.St. Nikolaus, Berrenrather 256, ab St. Nikolaus, Kirche

17.45 Uhr, Kita Bunterkunt e. V., ab Kirchenhof

10. November

17 Uhr, Kita Mozartkugel e.V. Aachener Str.239, ab Kita-Gelände

17 Uhr, Vincerola GmbH Neue Sandkaul 27, ab Kita-Gelände

17 Uhr, Ev. Integr. Kita Hans-Willy-Mertens, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, GGS, Pater Delp-Schule, Im Kamp 14, ab Schulgelände

17.15 Uhr, 10.11.2022: GGS Manderscheider Platz, ab Spielplatz Beethovenpark Neuenhöfer

17.30 Uhr, GGS Ildefons-Herwegen, Kirchweg 138, ab Schulgelände

17.30 Uhr, 10.11.2022: GGS Kölner Str. 37, ab Schulgelände

17.45 Uhr, 1. FC Köln GmbH, ab Rhein Energie Stadion, Nordseite

11. November

17 Uhr, KiGa Pinocchio, Aachener Str. 429, ab Hültzplatz

12. November

16:30 Uhr, Kita rainbowtrekkers, Dürener Str. 220, ab Kita-Gelände

14. November

17 Uhr, Kita Campus Pänz e.V. Gronewaldstr. 2, ab Kita-Gelände

17 Uhr, GGS Wendelinstr. 64, ab Schulgelände

17:15 Uhr, Ev. Kita Teerstegenhaus, ab Kita-Gelände

17.15 Uhr, Integrative Kita Nikolausstr. 103, ab Kita-Gelände Nikolausstr.

15. November

17 Uhr, LVR Belvederestr. 149, ab Schulgelände

17.30 Uhr, St. Kita Düstemichstr. 1, ab Kita-Gelände

16. November

17 Uhr, Kita Siegstr. 12, ab Kita-Gelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Ehrenfeld



4. November



17 Uhr, Peter-Lustig-Schule, ab Schulgelände

7. November

17 Uhr, Kita Brunnenkinder e.V. Venloer Str. 725, ab Bisterfeld (Park in Bickendorf)

17 Uhr St. Kita Philippstr. 55-57, 17 Uhr ab Kita-Gelände, über Stammstr.

17.30 Uhr, KölnKitas Clemens-Hastrich-Str. 27, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, St. Kita Gutenbergstr. 59b, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, St. Kita Peter-Michels-Str. 29, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, St. Kita Peter-Röser-Str. 35, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr, GGS KGS Lindenbornstraße, ab Schulgelände

17.45 Uhr, Rolf-Lappe Kita, Obere Dorfstr. 85, ab Kita-Gelände

18 Uhr, KGS Platenstr. 7-9 Michael-Ende-Schule, ab Kirche St. Peter Simarplatz

8. November

17.30 Uhr, Paul-Klee-Schule Ottostr. 76, ab Schulgelände

9. November

17 Uhr, KGS Mengenicher Str. 28, ab Schulgelände

17 Uhr, KGS Vogelsanger Str. 453, ab Schulgelände

17.15 Uhr, Kath. KiGa St. Joseph, Klarastr. 9, ab St. Josephskirche/ nach Kirchgang

18 Uhr, Kath. Kita St. Dreikönigen, ab Kita-Gelände, Bodenheimer Str. 1

18 Uhr, Familienzentrum Bickendorf, ab Ossendorfer Weg

10. November

17.30 Uhr, FRÖBEL Köln gGmbH An St. Peter, ab Schönsteinstr. 24

17.30 Uhr, KGS Erlenweg 16, ab Schulgelände Am Langen Stein

17 Uhr, Kita Domwichtel, Hadersleberstr. ab Kita-Gelände

16 Uhr, Kita Kiku Traumbaum, Leyendeckerstraße 2i, ab Kita-Gelände

11. November

Kita Schmierfinke e. V. Rochusstr. 34a, ab KiTa-Gelände

15. November

17.30 Uhr, St. Kita Ottostr. 76, ab Kita-Gelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Nippes

3. November



17.30 Uhr, Kiga St. Christopherus Allensteiner Str. 5a, ab Kiga Gelände

18 Uhr, KGS Osterather Str. 13, ab Schulhof

7. November



17 Uhr, Förderschule Auguststr. 1, ab Schulgelände

17 Uhr, Kath. Kita St. Franziskus, Wilensteinweg, ab Kita-Gelände Wilensteinweg 15

17.15 Uhr St. Kita Hanns-Klemm-Str. 16, ab Kita-Gelände

17.30 Uhr Lino-Club Kita, Longericher Str. 542, ab Kita Gelände

8. November

18 Uhr, Kath. Kita St. Engelbert Ph.-Wirtgen-Str., Innenhof Kita

9. November

17.30 Uhr, GGS Alzeyer Str. 12, ab Schulgelände

17.30 Uhr, KGS Longericher Hauptstr. 83-85, ab Schulgelände

10. November

17 Uhr, GGS Gartenstadt Altonaer Str. 32, ab Schulgelände

17 Uhr, Kita Wichtelstadt Niehler Kirchweg 75, ab Toni-Steingasse-Park

14. November

16.45 Uhr, Pfarrei St. Dionysius Köln, ab Kirche Christ König

18 Uhr, Florianschule, Neusser Str. 605, 18 Uhr ab Schulhof, Eingang Floriansgasse

Martinszüge 2022 im Bezirk Chorweiler

4. November

17.30 Uhr, Kita Matschpiraten Elvira-Tuszik-Str. 1, ab Kita-Gelände

7. November

17 Uhr, Bürgerverein Köln-Rheinkassel-Langel-Kasselberg e. V., ab Innenhof der Familie Knott, Mennweg 40

8. November

18 Uhr, GGS Riphahnstraße, ab Schulgelände

17 Uhr, Soziales Zentrum Lino-Club e.V. Hartenfelsweg 12, ab Kita-Gelände

9. November

17.30 Uhr, FFW Roggendorf / Thenhoven, ab Schulgelände Gutnickstr.

10. November

17.30 Uhr, KGS Lebensbaumweg 51, ab Schulgelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Porz

4. November

17.30 Uhr, Diakonie Michaelshoven, Helmholtzstraße Helmholtzstr. 11

17.45 Uhr, Eltern SH Wichtelhaus, Wahner Str. 8 Kita-Gelände

18.00 Uhr, FFW Porz-Eil, Schule Schulstraße Schulgelände

7. November

18.00 Uhr, Köln Kitas, Kölner Str. 152 Spielplatz Amselstraße/Meisenweg

8. November



17.00 Uhr, St. Kita Käulchensweg 39 a Alfred-Schütte-Allee/DLRG/Germania

18.00 Uhr, GGS Porz-Mitte Hauptstraße 432 Schulgelände, Ausgang Josefstraße

18.00 Uhr, St. Kita Josefstr. 83 Kita-Gelände

9. November

16.30 Uhr, Bilinguale Kita Kleine Riesen, Auf dem Streitacker 32-34 Kita-Gelände

17.00 Uhr, Kath. Kita St. Joseph, Poller Haupt 26 b Kita-Gelände, Am Kielshof

17.00 Uhr, Kita Goldfisch Rosenhügel 25 Kita-Gelände

17.00 Uhr, St. Kita Dorotheenstr.. 61 Kita-Gelände

17.30 Uhr, St. KiTa Hunoldstraße Kita-Gelände

10. November

17.00 Uhr, KGS Am Altenberger Kreuz 14 vor der Schule

18.00 Uhr, GGS Friedrich-List, Breitenbachstraße Schulgelände

18.00 Uhr, GGS Hohe Straße 77-79 Schulgelände

18.00 Uhr, GGS Humboldtstr.81 (Don Bosco) Schulgelände

18.00 Uhr, GGS Poller Hauptstr. 61-65 Schulgelände

18.00 Uhr, St. Kita Urbacher Weg 33 Krankenhausgelände Urb. Weg

11. November

17.15 Uhr, GGS Peter-Petersen-Schule, Grengel Schulgelände Friedensstr. 41-45

17.30 Uhr, Kita Zwergenreich Elsdorf Gilsonstr.45-47 Kita-Gelände

14. November

16.30 Uhr, SKM-Zentrum Am Rolshover Hof 12 Spielplatz Am Rolshover Hof

16. November

17.00 Uhr, St. Kita Houdainer Str. 30 Kita-Gelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Kalk

5. November



17.00 Uhr, KGS Forststraße Schulgelände

7. November

17.00 Uhr, FRÖBEL Familienzentrum, Taunusplatz 1 Kita-Gelände

17.45 Uhr, KGS Fußfallstr. Schulgelände

8. November

17.00 Uhr, Kita SKM Würzburger Str. 7a Kita-Gelände

9. November

17.30 Uhr, Kita St. Engelbert Volpertusstr. 9 Kita-Gelände

10. November

17.30 Uhr, Kita St. Marien und St. Joseph Kirche St. Marien

17.30 Uhr, KiTa St. Elisabeth KiTa- Gelände

17.45 Uhr, Kath. Kita St. Cornelius, Moosweg 3 Kita-Gelände

18.00 Uhr, Grundschule am Bildungscampus Köln-Kalk Kirche Kapellenstr.

11. November

17.30 Uhr, GGS Volberger Weg 17 Schulgelände

18.00 Uhr, Kita Löwenherz, Wilhelm-Griesinger Str. 6 Kita-Eingang

17. November

18.00 Uhr, GGS Lustheider Str. 43 Schulhofgelände

Martinszüge 2022 im Bezirk Mülheim

7. November

17.00 Uhr, St. Kita Theodor-Brauer-Str. Kita-Gelände

17.00 Uhr, KölnKitas, Klein Herl 13 Kita-Gelände

18.00 Uhr, KGS Diependahlstr. 12 Diependahlstr.

8. November

17.00 Uhr, Kita Dellbrücker Waldkäuzchen e. V. Kita-Gelände

17.30 Uhr, GGS Ricarda-Huch-Straße 60 Schulgelände, anschl. Martinsfeuer

9. November

17.00 Uhr, Kath. Kita St. Johann-Baptist Honschaftsstr. 339

17.15 Uhr, St. Kita Genovevastr. 72a Stadtgarten Mülheim

17.30 Uhr, GGS Dellbrücker Hauptstr. 16-18 Schulgelände

10. November

17.00 Uhr, Kita Liebfrauen Adamsstr. Josef-Metternich-Gasse

17.00 Uhr, Montessori GS, Ferdinandstraße, Schulgelände

17.15 Uhr, KGS Alte Wipperfürther Str. 49-51, Schulgelände

17.30 Uhr, Integrative Ganztagsschule Am Rosenmaar, Schulgelände

17.30 Uhr, GGS Von-Bodelschwingh-Str. 24, Schulgelände

11. November

17.00 Uhr, Vincerola Int. Nursery Clevischer Ring 172a

14. November

18.00 Uhr, KGS Friedlandstraße 5 Schulgelände

15. November

17.15 Uhr, GGS Mülheimer Freiheit Schulhof Mülheimer Freiheit 99

17.30 Uhr, Köln Kitas gGmbH, Kopischstr. 14 Kita-Gelände

16. November

18.00 Uhr, KGS Am Portzenacker 1b Schulgelände

