Mehr als 1000 Teilnehmer: Pro-russischer Autokorso fährt quer durch Köln

Köln -

Ein pro-russischer Autokorso fährt seit dem Vormittag durch Köln. Es nehmen über 1000 Personen daran teil. Die Kundgebung steht unter dem Motto „Gedenktag der Opfer des Zweiten Weltkrieg”. Am morgigen 9. Mai feiert Russland das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Fahrt startete auf dem Parkplatz des Fühlinger Sees. Zwischenfälle gab es bisher nicht.

Um eine Konfrontation mit pro-ukrainischen Demonstranten am innerstädtischen Rheinufer zu verhindern, wurde die Route des pro-russischen Autokorsos geändert und führt nun über die Zoobrücke statt über die Severinsbrücke ins Rechtsrheinische, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte sich der Korso erheblich verspätet, sodass bei dem geplanten Kurs ein zeitliches Aufeinandertreffen beider Lager in der Innenstadt möglich gewesen wäre. Nun soll der Autokorso am Polizeipräsidium vorbei zum Autobahnzubringer und schließlich zum Gremberger Wäldchen führen.

Der Autokorso startete auf dem Parkplatz des Fühlinger Sees. Alexander Holecek Foto:

Autokorso in Köln: Mehr Teilnehmer als erwartet

Währen der Auftaktkundgebung waren etwas mehr als die erwarteten 1000 Teilnehmer anwesend. Es gab mehrere Reden auf russisch, auch der rechtsextreme Politiker Markus Beisicht der rechten Bürgerbewegung „Aufbruch Leverkusen“ hielt eine Ansprache. Die Teilnehmer hissten unter anderem Flaggen Russlands, Kasachstans und der Sowjetunion.

Demonstrierende am Sonntag in Köln-Fühlingen. Alexander Holecek Foto:

Der Korso endet im Gremberger Wäldchen. Dort erinnert ein Mahnmal an die Morde an russischen Zwangsarbeiterinnen im während es Zweiten Weltkriegs. Offiziell findet die Kundgebung als Friedensdemonstration in Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs statt.

Zweiter Korso in Köln ohne Zwischenfälle

Zuvor hatte es auch einen Motorradkorso vom Friedhof Kalk zum Westfriedhof gegeben. Dabei hatten einzelne Teilnehmer sowjetische Flaggen gezeigt. Etwa 150 Motorradfahrer beteiligten sich an der Aktion, unter anderem laut Polizei auch Sympathisanten der berüchtigten russisch-nationalistischen „Nachtwölfe”, diese gelten als „Putins Motorradgang”.

Einige der Motorradfahrer zeigten Flaggen der Sowjetunion. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine wird dieses Symbol als Botschaft verstanden, nach der die Ukraine kein souveräner Staat sei und in Russland eingegliedert werden sollte.

Motorradfahrer am Sonntagvormittag in Köln. Herbert Bucco Foto:

Pro-russische Kundgebungen in der Kritik

Am 8. Mai wird in Europa am „Tag der Befreiung“ der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg gedacht. Einen Tag später wird in Russland der „Tag des Sieges“ gefeiert, der Experten zufolge vom Kreml in diesem Jahr auch für kriegspropagandistische Zwecke ausgenutzt werden könnte.

Pro-russische Autokorsos, auf denen unter anderem weiß-blau-rote Flaggen gehisst wurden, hatte es zuletzt in vielen deutschen Städten gegeben, weitere sind für die nächsten Tage und Wochen angemeldet. Anfang April war in Frankfurt ein solcher Autokorso verboten worden. Nach einer ähnlichen Kundgebung in Berlin hatte es heftige Kritik gegeben.