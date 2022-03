Mehr als zwei Jahre Leerstand: Der Rewe-Nachmieter am Zülpicher Platz steht fest

Köln -

Es ist eine der belebtesten Ecken in Köln: Am Zülpicher Platz schieben sich regelmäßig Massen über den Ring – Studenten, KVB-Nutzer und Passanten, die einkaufen. Und ausgerechnet hier, an der Ecke Jahnstraße, steht seit Anfang 2020 ein Ladenlokal leer. Damals war der Rewe-Markt ausgezogen, nachdem gleich gegenüber am Ring ein wesentlich größerer, ebenfalls unabhängiger Rewe eröffnet hatte und sich der Betrieb nicht mehr lohnte.