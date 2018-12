Mehrere Mülleimer in Brand gesetzt: Randalierer spuckt Kölner Polizisten ins Auge

Köln -

Ein Randalierer hat die Kölner Bundespolizei am zweiten Weihnachtsfeiertag beschäftigt. Die Polizisten wurden am Dienstagabend im Hauptbahnhof alarmiert, weil ein 30-jähriger Mann in einem Drogeriemarkt ausgerastet war, den Ladendetektiv schubste, schlug und mit einer PET-Flasche bewarf. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Randalierer nach kurzer Flucht fest. Der jedoch wehrte sich gegen die Maßnahme extrem und spuckte einem Polizisten ins Auge.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits am 23. Dezember im Bahnhof Köln-Messe/Deutz mehrere Mülleimer in Brand gesetzt hatte.

Der Randalierer blieb zunächst im polizeilichen Gewahrsam und erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der angespuckte Bundespolizist begab sich in ärztliche Behandlung. (red)