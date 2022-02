Missbrauchsfall: Priester Ue. Corona-positiv getestet – Kölner Prozess verzögert sich

Köln -

Im Prozess gegen den wegen Missbrauchs angeklagten Priester Ue. aus dem Erzbistum Köln gibt es Verzögerungen. Der Angeklagte sei am Montag zweimal positiv auf Corona getestet worden und könne daher nicht zur Verhandlung erscheinen, erklärte der Vorsitzende Richter am Landgericht Köln, Christoph Kaufmann, am Dienstag. Auf die beiden Schnelltests folge nun ein PCR-Test, dessen Ergebnis wohl am Mittwochabend vorliegen werde.



Am Dienstag hätte eigentlich die sogenannte Nachtragsklage vor dem Gericht verlesen werden sollen. Dabei bezieht das Gericht weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Ue., die über die ursprüngliche Anklageschrift hinausgehen, in das laufende Verfahren mit ein.



Geistlicher soll zwei Mal eine Elfjährige missbraucht haben

Der ehemalige Gummersbacher Priester und Krankenhausseelsorger in Wuppertal steht seit November vor Gericht, weil er sich zwischen 1993 und 1999 in 31 Fällen an seinen drei minderjährigen Nichten vergangen haben soll – davon in drei Fällen schwer. Zudem soll der Geistliche im Januar 2011 zwei Mal eine Elfjährige missbraucht haben.



Mindestens vier weitere mutmaßliche Betroffene wurden dem Gericht während des Prozesses bekannt. Eine der Frauen habe an einem öffentlichen Verhandlungstag im Zuschauerraum gesessen und geweint, berichtete Richter Kaufmann bei der letzten Zeugenvernehmung vor einer Woche. Er habe sie angesprochen, sie habe ausgesagt und weitere mögliche Opfer benennen können.



Mindestens einen Teil der Vorwürfe hat der Priester inzwischen gestanden. Das Gericht sucht nun nach Ausweichterminen. Das Urteil soll laut Kaufmann trotz der Verzögerungen wie vorgesehen um den 24. Februar gesprochen werden. Dann hätte der Prozess, in dem auch prominente Kirchenvertreter wie der Hamburger Erzbischof Stefan Heße als Zeugen aussagten, beinahe auf den Tag genau drei Monate gedauert. (KNA)