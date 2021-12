Missbrauchsprozess in Köln: Weitere Zeuginnen melden sich – Priester in Bedrängnis

Köln -

Kurz vor der Verhandlungspause am Mittag wird Richter Christoph Kaufmann deutlich: „Es wird verdammt eng“, sagt er und wendet sich direkt an den Angeklagten Hans Ue. Der 70 Jahre alte Geistliche steht wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs seiner drei minderjährigen Nichten und eines weiteren Mädchens im Alter von elf Jahren vor Gericht. „Die Dinge überholen sich.“ Vielleicht, so der Richter zu Ue., habe er in der Corona-Krise ja schon einmal davon gehört, dass es darum gehe, „vor die Lage zu kommen“. Er empfehle ihm dringend, bald einen entsprechenden Versuch zu unternehmen.

Neue Zeuginnen melden sich bei Richter

Zu Beginn der Verhandlung hat Kaufmann von Telefonaten und Korrespondenzen aus dieser Woche berichtet, in denen sich neue Zeuginnen gemeldet hätten. Auch sie seien von Ue. missbraucht worden, und auch sie seien jetzt – unter dem Eindruck der Berichte über den Fall – bereit, vor Gericht auszusagen. Damit verdichtet sich die Mutmaßung, dass es sich bei Ue. um einen Serientäter handelt, dem über den Kreis der vier Nebenklägerinnen hinaus zahlreiche Mädchen zum Opfer gefallen sein könnten.



Auch eine Zeugin, die in Ue.s Zeit als Seelsorger in Gummersbach Messdienerin und KJG-Gruppenleiterin war, berichtete sehr konkret über weitere Hinweise auf Übergriffigkeiten. Ue. sei in ihrer Familie über Jahre hinweg ein und aus gegangen. Weder sie noch ihre drei Schwestern seien unmittelbar von sexueller Gewalt betroffen gewesen.



Aber eine Freundin ihrer Schwester sollte als Messdienerin eines Morgens ein weiteres Mädchen, das zum Dienst am Altar eingeteilt war, aus dem Pfarrhaus holen, und habe dieses dort im Bett des Pfarrers vorgefunden. In einem anderen Fall habe ein Mädchen erzählt, dass Ue. mit ihrer älteren Schwester gebadet habe.



Mutter von Zeugin untersagte Kontakt zu Priester

Ihre eigene Mutter, so die Zeugin habe Ue. daraufhin den weiteren näheren Kontakt zu ihren Kindern untersagt. Eine jahrelange enge Freundschaft sei darüber binnen kurzem in die Brüche gegangen. „Ich weiß noch, wie aufgeregt meine Mutter war.“ Schon vor diesen Geschehnissen im Umfeld der Gemeinde sei es ihrer Mutter merkwürdig vorgekommen, dass der Pfarrer mit den Kindern im Keller so sehr herumgetobt seien, bis diese ganz verschwitzt waren und sich halb ausgezogen hätten.



Auch ständiges Umarmungen der Kinder beim Hausaufgaben machen habe die Mutter als „zu viel“ empfunden. „Immer dieser Körperkontakt.“ Ue. habe das mit den Worten abgetan, er brauche das halt. „Er ist ein großer Rhetoriker. Damit hat er meiner Mutter den Wind aus den Segeln genommen.“

Mit tränenerstickter Stimme schilderte die heute 36 Jahre alte Frau, den Geistlichen als absolute Vertrauensperson, als einen „coolen“ Seelsorger, der die Gemeinde in Schwung gebracht, begeisternde Jugendarbeit gemacht und sie bleibend geprägt habe. Sie sprach von einer „wunderbaren Zeit“. Doch alles, was Ue. ihr und den anderen Jugendlichen in geistlichen Dingen gesagt und gepredigt habe, stehe heute in völlig anderem Licht da. Immer habe er sich besonders um Familien gekümmert, die in irgendeiner Form hilfsbedürftig erschienen. Was sie damals bewundert habe, komme ihr heute berechnend vor. „Wenn ich die vielen Puzzleteile zusammensetze, sieht das alles so taktisch aus, so bewusst.“ Als ob Ue. speziell Familien in ihrer Schwäche ausgenutzt hätte.



Wie viel hat er für sich selbst gepredigt?

Besonders bewegt zeigte sich die Zeugin im Hinblick auf Ue.s Agieren als Seelsorger. „Er hat uns immer gesagt, dass Gott ein liebender Gott ist und alles verzeiht. Heute frage ich mich, wie viel davon hat er sich selbst gepredigt?“ Auch dass er gesagt habe, es gebe die Hölle nicht als einen Ort. Vielmehr müsse man sich die Hölle so vorstellen, dass die Menschen nach ihrem Tod wie in einem Spiegel mit ihren bösen Taten konfrontiert würden. Dieser Gedanke, so die Zeugin, komme ihr ein Stück weit auf den Angeklagten selbst gemünzt vor.



Sie könne nur hoffen, dass weitere Opfer den Mut fänden, sich zu offenbaren – und dass alle Angehörigen sich von der Last befreien könnten, „nichts gesehen zu haben“. Auch sie selbst, so die Zeugin, habe den Vorbehalten ihrer Mutter all die Jahre nicht geglaubt, obwohl sie auch von den Missbrauchsvorwürfen von Ue.s Nichten gehört hatte, die erstmals im Jahr 2010 aufkamen.



Erzbistum Köln legte Vorwürfe schnell ad acta

Für den Nachmittag des Verhandlungstags wurde die Schwägerin des Angeklagten erwartet, die Mutter der drei Nichten, die ihren Onkel damals wegen Missbrauchs angezeigt, aber kurze Zeit später – offenkundig auf Druck der Familie – wieder zurückgezogen hatten. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein. Ein eigenes kirchliches Verfahren wegen des Verdachts sexuellen Missbrauchs kam nicht in Gang. Das Erzbistum Köln legte die Sache schnell ad acta, als das weltliche Verfahren im Sande verlief.



Erst 2018 ging der damalige Interventionsbeauftragte nach einer Sichtung der Akten erneut auf die Nichten zu. So kam das Verfahren erneut in Gang, das kirchlicherseits mit der Entlassung Ue.s aus den Diensten des Erzbistums endete. 2020 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Eine zweite Anklage kam kurz vor Prozessbeginn hinzu.

Im Januar sollen auch hochrangige Kirchenvertreter als Zeugen gehört werden, unter ihnen der frühere Personalchef des Erzbistums und heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Das Urteil wird für Mitte Februar erwartet. Im Fall eines Schuldspruchs wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat Ue. eine Haftstrafe von zwei bis 15 Jahren zu erwarten.