Mit Leitplanke auf A57 kollidiert Kölner stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Köln – Nach einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 57 ist ein 57-jähriger Kölner am Mittwochvormittag in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.15 Uhr in seinem Smart in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Longerich soll sein Auto nach rechts von der Fahrbahn angekommen und mit der Leitplanke kollidiert sein. Anschließend sei der Kleinwagen dann ausgerollt und zum Stillstand gekommen.



Krankenschwester zufällig an der Unfallstelle auf A57

Laut Zeugenaussagen soll der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Eine zufällig anwesende Krankenschwester versuchte den Patienten zu reanimieren und übergab wenig später an einen Notarzt. Per Hubschrauber wurde der Kölner in eine Klinik gebracht. Die Polizei geht Hinweisen auf einen internistischen Notfall nach. (red)