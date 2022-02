Mit Revolver bedroht: Kölner im Klingelpützpark überfallen – Mann verhaftet

Köln -

Im Klingelpützpark sollen zwei Männer am Samstag gegen 15 Uhr einen 42 Jahre alten Kölner überfallen, geschlagen und getreten haben, wie die Polizei mitteilt. Der Angegriffene war mit seinem Schäferhund unterwegs.

Den Ermittlungen zufolge soll einer der Angreifer, bei dem es sich um einen 31-jährigen Bekannten des Opfers handeln soll, dem Mann einen Revolver in den Mund gesteckt und vergeblich versucht haben, ihm den Hund an der Leine zu entreißen. Als eine Fußgängerin daraufhin laut um Hilfe schrie, soll der Bewaffnete mit seinem Begleiter in einem schwarzen Audi A5 über die Eintrachtstraße geflüchtet sein.

Polizei Köln hat Verdächtigen verhaftet

Nachdem die Fahnder den derzeitigen Aufenthaltsort des Hauptverdächtigen in Langenfeld ermittelt hatten, nahmen Polizisten den Mann dort am heutigen Sonntagmorgen fest. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen - insbesondere die geistesgegenwärtige Passantin aus dem Klingelpützpark - werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter Tel.-Nr. 0221-229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)