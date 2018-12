Ermittlungen in Köln-Mülheim: Unbekannte schießen mehrfach auf parkende Autos

Mülheim -

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend mehrere Schüsse auf zwei Fahrzeuge in Köln-Mülheim abgegeben. Verletzt wurde niemand. Erst am Freitagmorgen fielen dem 30-jährigen Inhaber eines in der Keupstraße geparkten Fahrzeugs die Einschusslöcher an seinem Auto sowie an einem weiteren Auto auf.



Ein Anwohner hatte die Schüsse am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr gehört, sie aber für Böller-Geräusche gehalten. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Opel und der Mercedes wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen. (red)