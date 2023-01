Unfall in Köln-Höhenhaus

Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel an der Kreuzung Im Weidenbruch/Honschaftsstraße ist ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Auto in einen Wagen geprallt. Dabei wurden drei Autos aufeinander geschoben. Alle vier Autos sind über die Fahrbahn geschleudert.

Wie ein Sprecher der Polizei Köln mitteilt, ist der Fahrer schwer verletzt worden. Sein Kind, das er im Auto dabei hatte, wurde leicht verletzt. Auch zwei weitere Fahrer und eine Fahrerin wurden leicht verletzt.

Köln: Unfall in Höhenhaus – Sperrung aufgehoben

Ein paar Straßen im Unfallbereich waren gesperrt. Die vier beschädigten Autos wurden abgeschleppt. (red)