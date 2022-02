Mieter sollen ausziehen: GAG will Wohnblock in Köln-Stammheim abreißen

Köln -

Alle müssen raus: Dutzende Mieterinnen und Mieter in Köln-Stammheim werden bald aus ihren Wohnungen ausziehen müssen. Die GAG plant den Abriss eines ganzen Häuserblocks. Dafür soll ein Neubau errichtet werden. Damit nicht genug: Der Abriss von weiteren Gebäuden, fast dem halben Veedel, ist bereits geplant. Das berichtet „Express.de“ am Samstag.

Ende Januar landete ein Brief der GAG im Postkasten der Mieterinnen und Mieter an der Elias-Gut-Straße in Stammheim. Darin steht: „Heute wenden wir uns mit einer Nachricht an Sie, die für Sie in den kommenden Jahren zu enormen Veränderungen führen wird. Nach eingehender Prüfung haben wir uns entschieden, unseren Gebäudebestand Elias-Gut-Straße 1 bis 13 durch zeitgemäße Neubauten zu ersetzen.“ Ein Schock für die Mieterinnen und Mieter.



Köln-Stammheim: Mieter sollen aus GAG-Wohnblock ausziehen

Weiter kündigt die städtische Wohnungsgesellschaft GAG als Kölns größte Vermieterin an: „Bedauerlicherweise ist es bei dieser Maßnahme unvermeidbar, dass Sie als Mieter ausziehen.“ In dem Brief wird auch gesagt, dass für Betroffene „eine ausreichende Anzahl von geeigneter Wohnungen“ bereitgestellt wird.

Bei den Gebäuden handelt es sich laut GAG um Häuser aus dem Jahr 1968 mit insgesamt 96 Wohnungen. „Sie werden im Veedel auch als ‚Hollandhäuser‘ bezeichnet, weil diese einfache Bauweise damals nach holländischem Vorbild angewendet wurde. Nach mehr als 50 Jahren sind sie allerdings nicht mehr zeitgemäß, vor allem was den energetischen Standard betrifft. Deshalb wurde beschlossen, sie durch moderne und zeitgemäße Neubauten zu ersetzen“, erklärt GAG-Sprecher Jörg Fleischer auf Anfrage von EXPRESS.de.



Diesen Brief erhielten die Mieter des Wohnblocks in Stammheim. Adnan Akyüz Foto:

Wie viele Wohnungen dann an dieser Stelle gebaut werden sollen und was das Projekt kosten soll, stehe noch nicht fest, da die Planungen noch nicht abgeschlossen seien, erklärt der Sprecher.

Anfang 2024 soll Neubau beginnen

„Grundsätzlich versuchen wir aber bei jeder Abriss-/Neubaumaßnahme, die Grundstücke optimal auszunutzen und in den Neubauten mehr Wohnungen/Wohnfläche anzubieten. Bevorzugt wird es dort öffentlich geförderte Wohnungen und frei finanzierte Wohnungen mit bezahlbaren Mieten geben“, erklärt Fleischer. Baubeginn soll voraussichtlich Anfang 2024 sein, die Fertigstellung ist für 2026 geplant.

Die GAG hat in Stammheim aber noch mehr vor, wie der Sprecher erklärt: „Im Bereich der Adolf-Kober-Straße, der Georg-Beyer-Straße und der Moses-Heß-Straße in Stammheim befinden sich weitere knapp 280 Wohnungen, die in späteren Bauabschnitten ebenfalls durch zeitgemäße Wohnungen ersetzt werden sollen. Hier wird der Baubeginn aber nicht vor 2027 sein, die Fertigstellung zieht sich teilweise bis ins nächste Jahrzehnt.“ Viel Bewegung in Stammheim, die bei Mieterinnen und Mietern viele Fragen aufwirft. EXPRESS.de bleibt dran. (red)