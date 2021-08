Mit Schusswaffe, Messer, Machete: Drei vermummte Männer überfallen Pizzeria in Köln

Köln -

Mit einer Schusswaffe, einem Messer und einer Machete haben drei vermummte Männer am späten Montagabend den Mitarbeiter einer Pizzeria auf der Bergisch Gladbacher Straße 567 im Kölner Stadtteil Holweide bedroht. Laut Polizei Köln konnten die Täter hierbei Bargeld erbeuten.



„Nach ersten Erkenntnissen sollen sie sich kurz vor Mitternacht über einen Zeitraum von mehreren Minuten vor dem italienischen Restaurant am Holweider Marktplatz aufgehalten haben, ehe sie mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen das Lokal betraten“, so ein Sprecher der Polizei. Anschließend seien die Männer – alle dunkel gekleidet, etwa 1,70 Meter groß und schmal gebaut – auf Fahrrädern in Richtung Mülheim davongefahren.

Zusammenhang zu Gaststättenüberfall?

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail entgegengenommen. Zudem werde laut Polizei derzeit ein Zusammenhang zu einem Gaststätten überfall, der sich am 16. August im Stadtteil Nippes ereignete, untersucht. Der Grund: Bei den Tätern handelte es sich ebenfalls um drei maskierte und mit Schusswaffe, Messer sowie Machete bewaffnete Männer. (red)