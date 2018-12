Neubaugebiet in Mülheim: Dax-Riese zieht mit 1000 Mitarbeitern an die Schanzenstraße

Köln -

Der deutsche Dax-Konzern Siemens verlegt seine Kölner Niederlassung nach Mülheim. Der Technologie-Riese hat einen langfristigen Mietvertrag für das Neubaugebiet „I/D Cologne“ an der Schanzenstraße unterschrieben. Ende 2020 sollen rund 1000 Mitarbeiter der Kölner Siemens-Niederlassung an der Franz-Geuer-Straße in Ehrenfeld in ihre neuen Räume in Mülheim ziehen.

Insgesamt entstehen bei I/D Cologne an der Schanzenstraße bis 2026 zehn Gebäude mit insgesamt 160 000 Quadratmetern Wohn- und Arbeitsfläche. Davon wird Siemens 10 500 Quadratmeter im dem sogenannten „Haus am Platz“-Gebäude beziehen. „Der Umzug in die modernen Räumlichkeiten des Quartiers ist für uns ein klares Bekenntnis zum Standort Köln“, sagt Malte Gloth, Leiter der Kölner Siemens-Niederlassung.

Die Projektleiter von Art-Invest Real Estate und OSMAB sehen sich mit ihrem Bauprojekt mit dem Gewinn des prominenten Mieters bestätigt. Siemens bekommt auf seine Bedürfnisse maßgeschneiderte Büroflächen, Konferenzräume sowie eine eigene Kantine. Die Investoren werben zudem mit dem Angebot in dem neuen Wohn- und Arbeitsquartier. Neben neuer digitaler Infrastruktur sollen ein Hotel, Gastronomie- und Fitnessangebote sowie ein Parkhaus mit 900 Stellplätzen die Bedürfnisse der 7 000 Mitarbeiter, die auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Platz finden sollen, erfüllen.

Eurowings zieht ebenfalls nach Mülheim um

Durch die direkte Anbindung an die KVB-Linie 4 (Haltestellen Keupstraße und Von-Sparr-Straße), einen nur kurzen Fußweg zum Bahnhof Mülheim und die Nähe zur Autobahn (A 3) ist das neue Areal gut erreichbar. Für alle, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, sollen neue Fahrradwege errichtet werden. Der Bau der ersten beiden Bauabschnitte von insgesamt zehn hat begonnen.

Der Wandel in Mülheim ist spürbar. Erst kürzlich teilte die Fluggesellschaft Eurowings mit, dass die Tochterfirma „Eurowings Digital“ mit 50 Mitarbeitern aus Gremberghoven ins Carlswerk, dem ehemaligen Sitz der Kabelfabrik Felten & Guilleaume, nach Mülheim ziehen wird – in direkter Nachbarschaft zum Neubaugebiet. Im Carlswerk sitzen bereits die Digitalabteilungen von Rewe und Obi. (red)